何雁詩最初不敢向父母透露兒子病情　薛家燕感動至眼濕濕送抱

鄭俊弘(Fred)與何雁詩(Stephanie) 日前宣布兩歲兒子Asher 不幸確診患上「天使綜合症」，兩位現身新城廣播接受薛家燕、范振鋒、思敏《開心大派對》節目錄音訪問，帶著正能量笑容呼籲公眾加深認識「天使綜合症」罕見疾病及支持者患者和家人，新城首席營運總監馬浚偉特別為這對偉大父母打氣。



鄭俊弘辦「天使綜合症慈善演唱會」 何雁詩：讓罕見能被看見

馬浚偉為鄭俊弘及何雁詩打氣

鄭俊弘、何雁詩

家燕姐贊揚鄭俊弘與何雁詩充滿正能量，堅強面對：「我都係媽媽，都會有一段時間難過，但我好欣賞鄭俊弘同何雁詩堅強及毅力，好有心為社會為『天使綜合症』病患者舉行籌款音樂會。希望在新城廣播呼籲有更多市民支持及關注有這個徵狀的小朋友，因為屬罕見病例，政府在各方面仍未有任何這方面的支援。家庭生活ok當然沒有問題，但生活只夠糊口的家庭，又如何能幫到他們呢？知道Fred與Stephanie要照顧兒子日日奔波又要籌備慈善音樂會，希望多啲人關注，好感謝兩位偉大的愛…….」說到這裡，身為媽媽兼嫲嫲的家燕姐被何雁詩與鄭俊弘的堅強感動，一時間感同身受，忍不住眼濕濕擁抱Stephanie。

家燕姐眼濕濕擁抱何雁詩

家燕姐眼濕濕擁抱何雁詩

家燕姐眼濕濕擁抱何雁詩

Fred與Stephanie透露《Angels within us 天使綜合症慈善演唱會》將於7月7日假戲曲中心大劇院舉行，音樂會門票所得收益及籌集資金，將全數撥捐予 3 個受惠機構以支持「香港天使綜合症基金會」的運作、國際機構「F.A.S.T.」的科研計畫以及「雲彩行動」，演出歌手蘇永康、方力申、JW 王灝兒、小肥以及 RegenC，音樂總監 Johnny Yim（嚴勵行）。

何雁詩鄭俊弘舉行慈善演唱會。（IG：@honganc）

何雁詩2022年為鄭俊弘誕下兒子Asher。（IG：@honganc）

何雁詩坦言當初確實兒子病患時，花了一星期時間平復心情，Fred就要用一個月時間平復，兩人說：「做父母本身已辛苦，不容易，只希望可以為囝囝做到最好。」何雁詩指收到報告後，感難以向父母交代特別係擔心何爸爸。好驚訝雖然唔開心但好堅強，反而勉勵他們要堅強面對。二人表示本身對醫學一向都不認識，更加從未聽過「天使綜合症」，目前兒子每星期都要接受不同治療：物理治療、語言治療、職業治療，又帶兒子游水，他們十分感謝家人全面協助及每一位幫助過他們的朋友及市民。