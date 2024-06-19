向佐爆兒子7個月大才第一次見面　引罵聲遭揶揄比國家總理還要忙

郭碧婷自從2019年嫁給向華強長子向佐，育有一子一女。日前，二人為2歲兒子向笙慶生，不過向佐在微博透露因為種種原因，經常見不到兒子，甚至在兒子出來的七個月才第一次見面，引起不少網民大罵，更揶揄他比國家總理還要忙！

向佐幫兒子慶祝2歲生日！（微博照片）

2歲啦！（微博照片）

向佐講道：「我親愛的兒子ISA 、 生日快樂、爸爸又不在你的身邊了、其實面對你爸爸很遺憾、從碧婷懷孕因為某些因素我來不了中國台灣、到你生出來的七個月，我才第一次見到你到現在因為種種原因、我也經常見不到你、爸爸想跟你說一聲，對不起、是爸爸好愛你、以後等沒那麼忙碌的時候多點陪你、陪你做一些男孩子的事情、希望你長大後原諒爸爸啦、祝你兩歲生日快樂、快高長大，身體健康！」對此，不少網民留言：「七個月才見？？？難怪女人會產後抑鬱」、「有多忙碌啊，國家總理也沒有這麼忙吧」、「你真的愛孩子嗎」和「好離譜，自己孩子七個月才見面」。

網民稱好離譜！（微博照片）

兩人結婚5年頻頻傳出婚變消息，不過今年二人又愛得高調，在郭碧婷40歲生日時，從零時起就開始連續發8個文，為紀念兩人相識第8年，他感性告白：「我很幸運遇到一個人陪我做我愛的事、並且支持我。」