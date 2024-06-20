吳雨霏與百億千金曾昭怡兩歲已相識　曾失聯逾十年重遇閨密情不變

百億富商曾文豪女兒曾昭怡（Natalie）近年進軍內地社交平台，不時拍片分享香港地道美食，不少網民都大讚她相當貼地。近日曾昭怡開拍「昭老友搵食記」，每集都請來好朋友帶大家探索美食，而首集就找來自小已認識的吳雨霏（Kary），兩人到大埔熟食中心「搵食」，更親揭相識及相認的故事！

曾昭怡同吳雨霏好老友。（小紅書圖片）

近日曾昭怡開拍「昭老友搵食記」，每集都請來好朋友帶大家探索美食，而首集就找來自小已認識的吳雨霏（Kary），兩人到大埔熟食中心「搵食」。（影片截圖）

親揭相識及相認的故事！（影片截圖）

感情好好。（影片截圖）

其實曾昭怡與吳雨霏早在兩歲時就認識，兩人是幼稚園同學，因為當時媽媽們來往密切，所以她們都經常一起玩，但其後因媽媽們未有再保持聯繫，她們亦因而失聯十幾年。直至多年後曾昭怡同吳雨霏各自代表學校籃球隊出賽，身為雙方隊長的她們上場後少不免互相推撞，鬥到水深火熱，但在中場休息時，曾昭怡偶然得知原來對方就是吳雨霏：「有個朋友同我講『你知唔知隔離隊嗰個係吳家穎（吳雨霏前名）呀？Cookies嗰個吳家穎呢？』我心諗吳家穎呢個名好熟喎，我就突然之間係嗰個吳家穎？跟住我就行過去『Hi，你係咪吳家穎呀？我係曾昭怡呀！』跟住我哋兩個同一時間Wow OMG！就係咁我哋就相認返喇。」

曾昭怡與吳雨霏早在兩歲時就認識。（影片截圖）

兩人是幼稚園同學。（影片截圖）

兩人是幼稚園同學。（影片截圖）

但中間失聯十幾年。（影片截圖）

其後才重遇。（影片截圖）

曾昭怡同吳雨霏各自代表學校籃球隊出賽。（影片截圖）

恍然大悟！（影片截圖）

終於相認！（影片截圖）

好驚喜。（影片截圖）

而曾昭怡同吳雨霏「相認」後就經常見面，直至後來結婚生子都仍Keep住聯繫，感情非常好。2015年曾昭怡舉行婚禮時，吳雨霏就擔任姊妹團之一，送好姊妹出嫁。兩人私底下不時相約聚會，早前吳雨霏生日，曾昭怡都有同林青霞繼女邢嘉倩一起為她慶生！

曾昭怡同吳雨霏「相認」後就經常見面。（影片截圖）

一起探索美食。（影片截圖）

2015年曾昭怡舉行婚禮時，吳雨霏就擔任姊妹團之一，送好姊妹出嫁！（視覺中國）

吳雨霏生日。（IG@ngk）

同老公。（IG@ngk）

區文詩及鄧麗欣都有為Kary慶生。（IG@ngk）

曾昭怡都有同林青霞繼女邢嘉倩一起為Kary慶生！（IG@ngk）