Frankie發長文否認出軌　網民爆兩大新證據指男方講大話

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）女朋友Christy最近連環被揭黑歷史，而Frankie昨日（20日）在IG限時動態發長文撐女朋友Christy不是小三，不過Frankie的貼文一出，有網民立刻在討論區指出Frankie與拍拖14年前女友Hei Lam在談戀愛的階段，其實男方已經在2021年和現任的新女友Christy於ViuTV節目《識碳一定係咁歎》已經偷偷搭上，而且被網民公開當年Christy在 IG分享過與Frankie密友對話紀錄，二人曖昧的對話內容，掀起最新話題「鐵證如山 ，下弦Frankie出軌」。

MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）女朋友Christy最近連環被揭黑歷史。（網上圖片）

Frankie同前女友前女友Hei Lam曾經拍拖14年，當年愛得高調！（IG圖片）

網民發現的證據一

Frankie現任的新女友Christy於當年ViuTV節目《識碳一定係咁歎》期間，她曾經在IG限時動態開啟密友功能，並且分享一張當時Frankie在節目與Lokman(楊樂文)的截圖，並且留言寫上：「今晚good show，call time 12:20，但係我哋六點幾先瞓。」

Frankie昨日（20日）在IG限時動態發長文撐女友不是小三！（IG圖片）

網民發現的證據二

此外，她還在2022年1月21日曾於IG密友限時動態發了一則與Frankie的對話，對話當中Christy寫上：「好嬲呀！咩都冇做過俾人block cls!」Frankie則傳送一張嘟嘴自拍照兼且留言回覆：「錫返好無，唔好嬲。」女方繼續寫上：「好委屈，我都冇做錯。」Frankie繼續回應：「你無，佢都唔想嘅，乖，又着住我件衫，睇住隻腳。」

Christy最近被網民公開當年與Frankie密友對話紀錄勁曖昧，陷入複雜三角戀關係！（IG圖片）

網民指Frankie疑出軌背前女友搭上現任

有網民看到留言截圖後則馬上留言表示：「呢個係直接證據，證明佢溝緊女，其他都係間接證據（eg.有圖係六點先走，但唔一定有扑X，死口話吹水都得.上屋企都可以解釋為一班人上）」、「呢個時間未分手！」其實Frankie在2022年1月的時候與前女友相戀時，曾經接受過媒體訪問大曬恩愛，直到同年五月正式宣佈分手消息，所以根據以上流傳的Frankie與現任女友的當年對話可見，男方竟然會以「錫返」留言回覆對方，對話內容相當曖昧，可見兩人關係匪淺。」

Frankie昨日（20日）在IG限時動態發長文撐女友不是小三！

有網民看到留言截圖後則馬上留言表示：「呢個係直接證據，證明佢溝緊女，其他都係間接證據（eg.有圖係六點先走，但唔一定有扑X，死口話吹水都得.上屋企都可以解釋為一班人上）」。（討論區截圖）

有網民亦留言指出：「呢個時間未分手！」（討論區截圖）

花姐疑燒雞照回應Frankie女友黑歷史事件

MIRROR的經理人黃慧君（花姐）今日（21日）凌晨更新IG STORY，並且分享一張無斬件燒雞照片，更一度寫上：「好食，但難HANDLE，我嘅性格會選擇唔食。」令網民紛紛聯想花姐疑回應Frankie現任女友的事件，藉着機會勸「阿仔」能夠回頭是岸。

花姐黃慧君疑回應Frankie女朋友Christy。（IG：@ahfa0908）