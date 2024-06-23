反黑英雄｜傅嘉莉再毁靚樣演曲髮虎媽　曾被讚神還原「火雞姐」

由騰訊視頻和TVB聯合製作的警匪劇《反黑英雄》將於明晚（24日 ）首播，劇集由王娟、鍾澍佳擔任總監製、方浤酌擔任監製，且演員陣容強勁，包括：陳山聰、張振朗、袁偉豪（Ben）、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等。而今次劇中主角感情線及新鮮的CP配亦是賣點之一！TVB官方日前相繼釋出以陳山聰和朱晨麗、張振朗和姚子羚、張頴康和傅嘉莉三個不同 CP組合做主打的預告片，三對CP均是首度合作，新鮮感爆燈。

朱晨麗、陳山聰

朱晨麗、陳山聰

朱晨麗、陳山聰

朱晨麗、陳山聰

值得一提的是，三對CP的關係都相當非一般，飾演PTU沙展軒神的山聰與飾演反黑Madam的朱晨麗曾是「過氣戀人」，不過關係卻異常親密，由於工作關係，二人經常碰頭，每次不是瘋狂鬥嘴、就是默契十足地聯手查案或攜手打擊罪犯。

張振朗同姚子羚嘅CP關係感覺浪漫淒美。

張振朗同姚子羚嘅CP關係感覺浪漫淒美。

呢幕落水戲勁有美感。

至於飾演「變節警察」阿賢的張振朗，與飾演江湖大嫂林雪兒的姚子羚則是初戀關係，二人因為命運安排愈走愈遠，但隨著阿賢加入了黑幫，與子羚再次由陌路人變回同路人；雖然深信舊情不再，但振朗仍一直默默守護着子羚，其中振朗跳入水底營救子羚的戲份，畫面更是唯美又淒美。

呢幕落水戲勁有美感。

呢幕落水戲勁有美感。

傅嘉莉又有全新Image見人，套套劇都有驚喜畀到觀眾。

傅嘉莉又有全新Image見人，套套劇都有驚喜畀到觀眾。

另，飾演PTU沙展蘇國威的張頴康，與飾演其太太珊珊的傅嘉莉則是一對育有三名子女的夫婦，這對CP相對最為貼地，二人為了子女升學的問題，鬧出不少事端。近年每次拍劇都必定有驚喜的傅嘉莉，這次亦不負眾望為觀眾帶來全新Image，一頭「師奶曲髮」配以街坊裝扮，以及帶點爛撻撻的港女虎媽Style，完全是撇下偶包之作。

張頴康同傅嘉莉飾演夫婦都係第一次架。

呢兩夫婦會面對好多貼地又現實嘅問題。

呢兩夫婦會面對好多貼地又現實嘅問題。

講到師奶曲髮造型十分搶眼，傅嘉莉受訪時笑言：「呢個造型係我同佳導一齊設計嘅，大家見到之後都覺得好好笑，話覺得我好似師奶！呢個造型對我嚟講好新鮮，未喺螢光幕上出現過，對於以往嘅我嚟講未必係最好睇嘅一個，但係就好啱呢個角色，佳導都話我喺《香港人在北京》飾演咗Funny之後，就知道我唔係以靚為先，一定係以角色為先。」

張頴康仲會成日面對人生交叉點。

主打「港式暴力美學」嘅《反黑英雄》，好多場面都「港味」十足。

傅嘉莉早前曾在劇集《香港人在北京》中，模仿昔日莫文蔚在電影《食神》的經典角色「火雞姐」打扮，露出哨牙的模樣，兼且蓬鬆的爆炸頭，無論造型還是神態都扮得入型入格，演出獲網民大讚形容為「神還原」。

傅嘉莉喺《香港人在北京》演飾Funny大獲好評。