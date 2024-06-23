拉闊｜Jeffrey被指掛住去巴黎時裝周練習不足　灰心揭綵排真相

《拉闊音樂會Sparkleキラキラ》昨晚舉行，由魏浚笙（Jeffrey）、呂爵安（Edan）、陳凱詠、邱彥筒四位新生代演出，以青春為主題，當中有不少Crossover環節。其中Jeffrey與Edan合體重現《唱這歌》及《今期流行》，效果爆笑，在網絡上引起頗大迴響。

《拉闊音樂會Sparkleキラキラ》由魏浚笙（Jeffrey）、呂爵安（Edan）、陳凱詠、邱彥筒擔任演出單位。（葉志明攝）

Edan和Jeffrey這對《膠戰》好拍檔台上合體。（葉志明攝）

大跳古天樂的《今期流行》，令觀眾爆笑，迴響頗大。（葉志明攝）

不過有Fans就留意到，與其餘三位歌手相比，Jeffrey的Solo部分較多，有5首都是他獨唱，令粉絲疑惑是不是因為他早前忙於去巴黎時裝周，綵排時間不足所致，坦言有少許失望。

相比其餘三位歌手，Jeffrey Solo的時間比較多，較少與其他人Crossover的環節。

有Fans坦言感到少許失望，認為可能是Jeffrey日前去了巴黎時裝周工作，根本不夠時間與其他人排練。（IG@jeffreyngai）

有咖啡豆（Jeffrey粉絲）留言：「第一次舞台。。似乎有少少唔夠時間排練，交出左合格但未夠出色嘅自己，有少少浪費左表現自己嘅機會」Jeffrey都謙卑回覆指有心無力，他說：「多謝你支持，有時唔係唔想夾，係大家都比較擅長跳舞同想玩多啲跳舞，所以即使想盡力夾都夾唔得多，有心無力啊，我已經好努力盡join 埋跳舞㗎啦(｡ ́︿ ̀｡)始終人生第一次舞台，我已經緊張到抖唔到氣ಥ_ಥ希望下次愈做愈好，攞多啲經驗，可以唱埋未唱嘅自己歌俾大家聽(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)」

有Fans指感覺到Jeffrey排練時間不足，他親自回覆指「有心無力」，因為他不擅長跳舞。（Threads）

Jeffrey否認自己因掛住巴黎時裝周工作而疏於綵排。（葉志明攝）

之後他再有感而發，叫大家「Don’t judge a book by its cover」，他說：「難道每次默默的練習 都要高調大聲宣布讓大家知道才算有練習嗎？早幾個月就開始作準備難道也要全部說出來(｡ ́︿ ̀｡)每個人的要求我都努力配合遷就 要我怎麼做就怎麼做 最後出來的結果為什麼會演變成這樣的導向🫠🥲我只是一個熱愛唱歌的人ಥ_ಥ」有網民心痛為什麼要逼一個熱愛唱歌的人做自己不擅長的跳舞，但Jeffrey都有回應表示：「跳舞係我都想玩想試，仲有好好嘅edan 陪我癲(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)」

Jeffrey指自己已經盡力完成每個人要求。（資料圖片/葉志明攝）