拉闊｜Jeffrey被指掛住去巴黎時裝周練習不足 灰心揭綵排真相
撰文：金秀玲
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《拉闊音樂會Sparkleキラキラ》昨晚舉行，由魏浚笙（Jeffrey）、呂爵安（Edan）、陳凱詠、邱彥筒四位新生代演出，以青春為主題，當中有不少Crossover環節。其中Jeffrey與Edan合體重現《唱這歌》及《今期流行》，效果爆笑，在網絡上引起頗大迴響。
不過有Fans就留意到，與其餘三位歌手相比，Jeffrey的Solo部分較多，有5首都是他獨唱，令粉絲疑惑是不是因為他早前忙於去巴黎時裝周，綵排時間不足所致，坦言有少許失望。
有咖啡豆（Jeffrey粉絲）留言：「第一次舞台。。似乎有少少唔夠時間排練，交出左合格但未夠出色嘅自己，有少少浪費左表現自己嘅機會」Jeffrey都謙卑回覆指有心無力，他說：「多謝你支持，有時唔係唔想夾，係大家都比較擅長跳舞同想玩多啲跳舞，所以即使想盡力夾都夾唔得多，有心無力啊，我已經好努力盡join 埋跳舞㗎啦(｡ ́︿ ̀｡)始終人生第一次舞台，我已經緊張到抖唔到氣ಥ_ಥ希望下次愈做愈好，攞多啲經驗，可以唱埋未唱嘅自己歌俾大家聽(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)」
之後他再有感而發，叫大家「Don’t judge a book by its cover」，他說：「難道每次默默的練習 都要高調大聲宣布讓大家知道才算有練習嗎？早幾個月就開始作準備難道也要全部說出來(｡ ́︿ ̀｡)每個人的要求我都努力配合遷就 要我怎麼做就怎麼做 最後出來的結果為什麼會演變成這樣的導向🫠🥲我只是一個熱愛唱歌的人ಥ_ಥ」有網民心痛為什麼要逼一個熱愛唱歌的人做自己不擅長的跳舞，但Jeffrey都有回應表示：「跳舞係我都想玩想試，仲有好好嘅edan 陪我癲(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)」