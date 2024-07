無綫「最強Body」騷腰露背夜出街拍　緊身上衣藏不住迫爆上圍

22歲的應屆落選港姐郭珮文(Juliana),由參選至今,出眾身材一直成為全城焦點,而且她非常清楚自己的「流量密碼」,故經常在社交平台大派福利,毫不吝惜展示其性感火辣的「最強Body」,因而深受網民喜愛,極速上位。除了在同屆港姐中率先彈出拍劇,最近又拍住「東張女神」陳懿德主持《福祿壽訓練學院》,人氣和勢頭可謂勁到跟她身材一樣,想擋都擋唔住,同屆冠亞季都被比下去。

郭珮文(Juliana)雖然參選港姐未有任何名次,但人氣和勢頭都勁過同屆冠亞季。(葉志明 攝)

郭珮文和陳懿德在《福祿壽訓練學院》擔任「扮工室助理」。(梁碧玲 攝)

郭珮文的身材無得輸。(IG圖片)

郭珮文身材出眾。(IG@julianakpm)

近日,新一輪港姐面試又開始,當中有不少佳麗身材都非常有料,面對師妹來勢洶洶,郭珮文當然要「做啲嘢」,保住「最強Body」的招牌。她今日又在社交平台分享一輯街拍,相中,她穿上一件泰山裝上衣兼貼身牛仔褲,手拎一個紫色小包包,打扮casual,但同樣不乏睇頭,前面看有迷人鎖骨和誘人蛇腰,後面則露出白滑玉背相當吸睛。

很笑見郭珮文笑得那麼燦爛。(IG@julianakpm)

白滑玉背。(IG@julianakpm)

迷人鎖骨。(IG@julianakpm)

誘人蛇腰。(IG@julianakpm)

郭珮文在身後的夜景罕有露出甜美笑容,並大擺pose,展示其S型身材,不但迫爆上圍震撼眼球,辛苦操練的蜜桃臀更表露無遺。她寫上:「There’s over 8 billion ppl in the world but I only have my eyes on you」意思指世界上有超過 80 億人,但我的眼睛在你身上。未知是否趁機向網民撒嬌,叫大家無論有幾多新港姐出現,都不要忘記她呢?而網民當然紛紛留言支持:「美瘋」、「正到噴血」、「勁靚」、「青春自然可愛」等。

緊身上衣藏不住迫爆上圍。(IG@julianakpm)

展示可愛一面。(IG@julianakpm)

