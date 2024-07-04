無綫「最強Body」騷腰露背夜出街拍　緊身上衣藏不住迫爆上圍

22歲的應屆落選港姐郭珮文（Juliana），由參選至今，出眾身材一直成為全城焦點，而且她非常清楚自己的「流量密碼」，故經常在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其性感火辣的「最強Body」，因而深受網民喜愛，極速上位。除了在同屆港姐中率先彈出拍劇，最近又拍住「東張女神」陳懿德主持《福祿壽訓練學院》，人氣和勢頭可謂勁到跟她身材一樣，想擋都擋唔住，同屆冠亞季都被比下去。

郭珮文（Juliana）雖然參選港姐未有任何名次，但人氣和勢頭都勁過同屆冠亞季。（葉志明 攝）

郭珮文和陳懿德在《福祿壽訓練學院》擔任「扮工室助理」。（梁碧玲 攝）

郭珮文的身材無得輸。（IG圖片)

郭珮文身材出眾。(IG@julianakpm)

近日，新一輪港姐面試又開始，當中有不少佳麗身材都非常有料，面對師妹來勢洶洶，郭珮文當然要「做啲嘢」，保住「最強Body」的招牌。她今日又在社交平台分享一輯街拍，相中，她穿上一件泰山裝上衣兼貼身牛仔褲，手拎一個紫色小包包，打扮casual，但同樣不乏睇頭，前面看有迷人鎖骨和誘人蛇腰，後面則露出白滑玉背相當吸睛。

很笑見郭珮文笑得那麼燦爛。(IG@julianakpm)

白滑玉背。(IG@julianakpm)

迷人鎖骨。(IG@julianakpm)

誘人蛇腰。(IG@julianakpm)

郭珮文在身後的夜景罕有露出甜美笑容，並大擺pose，展示其S型身材，不但迫爆上圍震撼眼球，辛苦操練的蜜桃臀更表露無遺。她寫上：「There’s over 8 billion ppl in the world but I only have my eyes on you」意思指世界上有超過 80 億人，但我的眼睛在你身上。未知是否趁機向網民撒嬌，叫大家無論有幾多新港姐出現，都不要忘記她呢？而網民當然紛紛留言支持：「美瘋」、「正到噴血」、「勁靚」、「青春自然可愛」等。

緊身上衣藏不住迫爆上圍。(IG@julianakpm)

展示可愛一面。(IG@julianakpm)

展示可愛一面。(IG@julianakpm)