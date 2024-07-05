台灣女星來港用人民幣購物遭一男子怒罵　現場互爆「Fxxk You」

台灣女星謝忻今日（5日）在社交網站分享她在香港轉機的奇怪經歷，她在便利店以人民幣付款時，竟引起後方客人不滿並怒罵她，雙方互相爆粗對罵，場面火藥味十足。

謝忻來港用人民幣消費被市民怒罵。（Facebook圖片）

謝忻在Facebook發長文講述在香港轉機時遇到的奇人奇事，她透露7月1日由台灣飛到香港再轉機到土耳其，由於中間還有半天空檔，她決定入境到訪M+展覽。抵達九龍站後到便利店買水，她問店員能否以人民幣付款，店員亦明確表示可以。

正當她拿出人仔準備付款時，排她後方的中年男子突然嬲爆並辱罵她，由於謝忻聽不懂廣東話，便以英文問對方「What are you talking about?」（你在說什麼？），該名男子繼續罵，謝忻有感受到人身威脅，便提高聲線回應對方：「Do I have to call the police?」（我應該報警嗎？），對方以一句粗口「Fxxk you!」回應，並轉身離去。

謝忻為節目主持人。（IG圖片）

謝忻指連同店員及客人大概有十人在場，沒有人向她伸出援手，她表示這輩子從來沒有在大庭廣眾下被這樣辱罵過，氣上心頭高呼一句「Fuck you, too!」回敬對方，豈料那男子折返再次對著謝忻狂爆F字粗口，甚至說出一句「Fxxk China」。謝忻表示不理解用人民幣竟引起如此大反感，而店員又不願意幫忙報警。

網民對於謝忻的行為持不同意見，有人指出這是香港人獨有的「人情味」，亦有人認為大可使用其他付款方式，謝祈發文聲討根本是引戰。