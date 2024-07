台灣女星來港用人民幣購物遭一男子怒罵　現場互爆「Fxxk You」

台灣女星謝忻今日(5日)在社交網站分享她在香港轉機的奇怪經歷,她在便利店以人民幣付款時,竟引起後方客人不滿並怒罵她,雙方互相爆粗對罵,場面火藥味十足。

謝忻來港用人民幣消費被市民怒罵。(Facebook圖片)

謝忻在Facebook發長文講述在香港轉機時遇到的奇人奇事,她透露7月1日由台灣飛到香港再轉機到土耳其,由於中間還有半天空檔,她決定入境到訪M+展覽。抵達九龍站後到便利店買水,她問店員能否以人民幣付款,店員亦明確表示可以。

正當她拿出人仔準備付款時,排她後方的中年男子突然嬲爆並辱罵她,由於謝忻聽不懂廣東話,便以英文問對方「What are you talking about?」(你在說什麼?),該名男子繼續罵,謝忻有感受到人身威脅,便提高聲線回應對方:「Do I have to call the police?」(我應該報警嗎?),對方以一句粗口「Fxxk you!」回應,並轉身離去。

謝忻為節目主持人。(IG圖片)

謝忻指連同店員及客人大概有十人在場,沒有人向她伸出援手,她表示這輩子從來沒有在大庭廣眾下被這樣辱罵過,氣上心頭高呼一句「Fuck you, too!」回敬對方,豈料那男子折返再次對著謝忻狂爆F字粗口,甚至說出一句「Fxxk China」。謝忻表示不理解用人民幣竟引起如此大反感,而店員又不願意幫忙報警。

網民對於謝忻的行為持不同意見,有人指出這是香港人獨有的「人情味」,亦有人認為大可使用其他付款方式,謝祈發文聲討根本是引戰。