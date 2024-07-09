吳若希回應公審老公送女員工返工　句句有骨：佢邊有錯，佢唔會錯

吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）結婚多年，她不滿老公近日忽然很積極車女同事返工，將對話截圖放上網公審，鬧爆：「你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎！」

吳若希老公管接送女員工 第n次公審：趷起條尾就知你做咩啦

吳若希不止一次網上公審老公，這似乎是夫妻的相處之道。（IG@jinnyng）

事緣Jinny公開跟老公的對話，寸爆老公：「好X Sweet呀，仲可以同人一齊搭地鐵返工！」老公Alex解釋只是要對方簽MPF，又說：「我真係做嘢，我之前幾年做垃圾做唔到嘢又鬧，我而家做正經嘢都鬧。」Jinny說：「真係好大嘅原因呀，叫佢簽MPF，就要車人返工，又要陪人搭地鐵，好X Sweet呀，你唔好俾人影X到呀！」又反問：「我自己都有公司，都有幫人哋供MPF，我依家先知原來MPF需要老闆親自攞文件畀員工簽。男人呢～就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪番女人唔體諒佢！」

吳若希公開與老公對話截圖。（IG：@Jinnyng）

她與老公一輪爭吵後，Jinny罕有發多篇限時動態，每句都有骨，她又說：「講埋今次，之後大家喺條街度見到佢同第二條女一齊，唔好大驚小怪，因為佢都係做嘢啫😇😇」

吳若希真係好嬲喎今次。（IG：@Jinnyng）

吳若希怒火難消，寸爆老公講到自己好忙，都要特登去搵女同事，從何文田去啟德送對方返工。（IG：@Jinnyng）

相信吳若希老公見到鬧交截圖被擺上網，反應都會好似呢張相咁。（IG@jinnyng）

吳若希公審完老公後，於IG貼出自己的新歌《空白》錄音，留言：「散聚有時 愛恨有時 發夢到此世界來到盡處」但就叫大家不叫過份解讀。《01娛樂》下午再聯絡Jinny，她似乎仍未下火，以錄音回覆，語氣繼續單打老公說：「我都冇鬧過佢，我點會怪責佢，好正常吖，人之常情，唔車個仔返學車條女返工好正常。個個老竇都咁做，個個老公都咁做。呢啲咁簡單嘅嘢，佢邊度有錯啫？佢唔會錯㗎，我唔會怪佢呀！」

吳若希在公審完老公後，在IG貼出自己的新歌《空白》錄音，留言：「散聚有時 愛恨有時 發夢到此世界來到盡處」但就叫大家不叫過份解讀。（IG@jinnyng）