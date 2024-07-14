專訪｜鍾慧冰突患血管炎用類固醇保命 一日睇三個醫生靠保暖好返

鍾慧冰港姐出身，做過電影女主角亦當個製片，之後開設公關公司，原本嫁人後淡出幕前，專心相夫教女，但竟遭逢人生巨變，先有雷曼事件令她蒸發了7位數字，身家減半，要重投社會工作，為生活掙扎之時，更主動向丈夫提出離婚，她說：「半生積蓄都可以唔見，唔見一個男人又有乜咁大不了？」

經歷雷曼事件、離婚雙重打擊，2016年鍾慧冰再受到另一個考驗，無預警下突然患上血管炎，右邊身體突然癱瘓，之後到身體左邊，她要用類固醇保命，因血液不流通導致手腳冰冷，她表示感覺像冰房一樣，她說：「凍到你喊呀，啲手指好似逐隻甩出嚟咁變哂紫色。」

鍾慧冰最近開設了YouTube 頻道《冰姐的花樣人生》，內容豐富除了分享娛樂圈所見所聞，還有鬼故、養生食療還有藝人專訪。

雷曼事件輸掉一半身家

08年雷曼兄弟破產，令不少圈中人成為雷曼苦主，鍾慧冰亦是之一，她當年已打算靠著在雷曼銀行的存款收息過退休生活「每個月想收6厘息，唔過份啦？」，結果雷曼兄弟倒閉，鍾慧冰身家蒸發了一半身家更要復出工作，她當時已經年紀不輕，而且已有多年沒出來工作，問到她有否怨天尤人？她表示沒時間悲傷：「傷春悲秋？沒時間了，你而家就係要諗點樣揾錢」

鍾慧冰積極找工作，不少朋友建議她做保險或傳銷，但剛好有線找她當節目主持，雖然人工不算高，但她覺得最適合，剛好當時內地娛樂事業蓬勃，內地很多模特兒選拔賽找鍾慧冰當評判，之後又有大量「工地騷」，令鍾慧冰經濟問題得到解決。

鍾慧冰因雷曼事件輸掉一半身家，但她感激「至八會」的一班好姊妹，在她經歷人生低潮時有一大班好朋友扶持。（相片由受訪者提供）

至八會雪中送炭

雷曼事件令鍾慧冰經濟陷入危機，但反而令她明白到金錢原來不太重要，她說：「錢冇咗無哂煩惱，你唔駛諗邊隻股票，要賺幾多厘又唔駛煩，因為你都無錢買，原來『風吹雞蛋殻、財期人安樂』呢句說話係真㗎」

雖然財政出現困難，但鍾慧冰感激她有一班「至八會」的好姊妹，她說：「當時我哋好團結，喺嗰段最唔開心嘅時間，我哋一齊去學畫畫，我唔係雷曼唯一一個苦主，中間可能幾個都有，但佢哋冇我損失咁多，但當時大家一齊學畫畫，畫畫令我忘記咗好多失敗的痛苦，後尾仲成班一齊舉行咗畫展。」

鍾慧冰經歷雷曼事件失去半生積蓄，反而令她明白金錢不是太重要。

為生活打拼期間主動向丈夫提出離婚

雷曼事件令鍾慧冰幾乎「清袋」，亦要重投社會工作身心俱疲，但她在這段期間竟然主動向丈夫提出離婚，難道想令自己更加痛苦？她說：「如果突然離婚你會好痛苦，但如果你想離婚想咗好耐，而你真係離咗婚，呢個係一個解決，你會感覺到解決咗一件事⋯⋯雷曼事件刺激咗我，原來人世間沒有保障，你唔好諗住靠父母，靠子女，靠老公，你唯一可以依靠嘅就係你自己。」

鍾慧冰向丈夫提出離婚，事前亦與女兒林靜莉商量。（鍾慧冰IG）

被血管炎折磨成年

成為雷曼苦主又經歷離婚，2016年鍾慧冰迎來人生第三個難關，突然患上血管炎，她記得是2016年11月1日，當時有線電視要重組，安排她放假三個月至半年，她已有6年沒放假，於是立刻預訂遊輪旅行，結果翌日一落床，右腳突然沒有知覺，之後發現右手亦出事，之後整個人滑到地上，立刻叫白車送入醫院，在醫院經歷兩星期，証實患上血管炎。

她說：「呢個病令我血液唔流通，啲血去唔到手指同腳趾，成個人會好凍，好似入咗冰房一樣，個種凍係你想像唔到，啲手指好似想逐隻甩出嚟咁，你就要諗點樣保暖，屋企以前係地板，我變咗地毯，之後我將床轉咗艾灸床，再用紅外線照住，我諗係保暖做得好，令我初頭要用兩技拐扙先行到路，之後變用一枝就得，之後就展開我醫生之旅。」

鍾慧冰當日做了五間不同媒體的訪問，這個訪問開始前，她吃了一個蛋撻，當年患算血管炎病發期間，無論吃什麼都只得苦味，問到她現時蛋撻的味道如何，「好好味，同以前一樣」

一日看三個醫生

鍾慧冰做好保暖，令她病情又好轉，但亦要長時間用類固醇，因為連醫生都不看好她會康復，之後她每天要看三個醫生，她說：「你講得出，或者諗唔到嘅醫生我都睇過，（周圍揾神醫？）有，只要有朋友話『聽講佢得喎』咁我都去，（唔驚人呃你？）我仲有咩損失啫？咁當然有啲醫生係『揾笨』但有係有幫助，（點解咁積極求醫，冇消極過？）我唔醫就係死喎，我唔想死呀，同埋我當時食所有嘢都係苦架，手指郁唔到，食嘢又全部苦，咁嘅人生要嚟做乜？所以我好想好返。」