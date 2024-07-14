田啟文獲美女公開關係稱感謝十年前照顧　與太太極低調愛足20年

現年63歲的田雞（田啟文）當年憑《九品芝麻官》中飾演有肺癆的「戚家大少爺」和《少林足球》中的「三師兄」等角色而為人熟悉，他經「如花」李健仁介紹而開始跟隨周星馳做幕後工作及拍戲，後期因周星馳妹妹辭任貼身助手一職田啟文就頂上。周星馳90年代中成立個人公司，即邀田啟文加入他的班底，並受到重用。目前，他已自立門戶，創辦「腦力工作室有限公司」繼續發展電影事業並出任香港電影工作者總會會長。日前，有一名內地美女就公開感謝田雞10年前的照顧，並稱他為人生導師，受到熱議！

二人在五星級酒店歎早餐！（小紅書照片）

該名內地美女發布二人的合照，並留言：「感謝十年前田生的照顧！從以前到現在，一直鼓勵我去追求夢想追求自己想要的生活，跟我分享很多人生經驗，讓我可以度過很多難關；從小看到的電影老師，沒想到長大了會遇見，還能稱為人生導師…剛好在港相遇，再忙早餐也要擠出時間來！」大家不要誤會，其實該名內地美女已為人母，所謂的「照顧」純粹是表達感謝之情。

田啟文經常為業界發聲。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

田啟文。（資料圖片）

田啟文指覺得動作演員人工太平，唔夠睇跌打，個個動作演員都做到五勞七傷，所以我特別尊重動作演員，用動作去賺呢口飯。

感情方面田雞一向低調，與太太戴雅莉是拍周星馳主演的啤酒廣告時認識的，二人戀愛時連最親密的好友也沒有發覺。當戀情差不多曝光時，2004年二人就宣布結婚了，並於拍完《功夫》後，雙雙前往美國賭城拉斯維加斯註冊。他和太太沒有子女，一有時間就到處去旅行。