反黑英雄第19集劇透｜謝可逸想強上姚子羚　結果得呢個下場

《反黑英雄》第18集回顧：

朱晨麗收到丘梓謙在佐敦的消息，立即通知陳山聰，陳山聰在巡邏時首先到佐敦留意有沒有丘梓謙的行蹤，最後在一間餐廳發現丘梓謙的身影。於是陳山聰拼命追捕，丘梓謙為逃避不惜從天台高處一躍而下，陳山聰為救人亦一同掉下天台。混亂間，陳山聰的佩槍掉在地上，丘梓謙竟拾起佩槍並舉槍指嚇陳山聰。丘梓謙繼續逃跑遇到了朱晨麗，朱晨麗拼命追並拘捕了他。曾文心去找張振朗，向他說丘梓謙被拘捕了，張振朗派律師教丘梓謙改口供，丘梓謙最終沒有被起訴。傅嘉莉首次支薪，給家中每人買了禮物，並將剩餘薪金全數給張頴康，張頴康心中不是味兒。葉泓聲指定要顏仟汶接替林俊其的崗位，並揭發關於林俊其的秘密，葉泓聲表示知道林俊其到底是怎樣死，皆因店鋪裡裝了閉路電視。張振朗向曾文心關心近況，曾文心明言二人往後應斷絕來往。

丘梓謙竟拾起佩槍並舉槍指嚇陳山聰。(影片截圖)

丘梓謙竟拾起佩槍並舉槍指嚇陳山聰。(影片截圖)

張振朗派律師教丘梓謙改口供，丘梓謙最終沒有被起訴。(影片截圖)

傅嘉莉將剩餘薪金全數給張頴康。(影片截圖)

葉泓聲表示知道林俊其到底是怎樣死，皆因店鋪裡裝了閉路電視。(影片截圖)

葉泓聲表示知道林俊其到底是怎樣死，皆因店鋪裡裝了閉路電視。(影片截圖)

《反黑英雄》第19集劇透：

姚子羚叫張振朗學習泰文，以便於同李家鼎及謝可逸談生意，之後姚子羚更將鉅款轉入張振朗名下，張振朗驚訝於她對自己的信任。

姚子羚叫張振朗學習泰文，以便於同李家鼎及謝可逸談生意。(影片截圖)

姚子羚更將鉅款轉入張振朗名下。(影片截圖)

謝可逸垂涎姚子羚美色，找藉口哄騙她上遊艇，姚子羚不肯就範，更把他……姚子羚及後卻向張振朗隱瞞一事，因為謝可逸告訴了她一個秘密。

謝可逸垂涎姚子羚美色，找藉口哄騙她上遊艇。(影片截圖)

姚子羚不肯就範，更把他……(影片截圖)

謝可逸告訴了姚子羚一個秘密。(影片截圖)

謝可逸告訴了姚子羚一個秘密。(影片截圖)

傅嘉莉向張頴康坦白，自揭利用人脈炒賣演唱會票，卻惹來一大堆購票者追債。除了到傅嘉莉工作的髮廊找她外，更到她的住處找她還錢，剛好被張頴康見到，當張頴康以為輕易解決時，傅嘉莉表示欠債12萬，令張頴康傻眼；傅嘉莉怕嚇到子女，決定搬往母親家暫住。

傅嘉莉向張頴康坦白，自揭利用人脈炒賣演唱會票。(影片截圖)

購票者追債除了到傅嘉莉工作的髮廊找她外，更到她的住處找她還錢。(影片截圖)

張馳豪與倪嘉雯冷戰時到娛樂場所消遺，卻被林偉的手下認出指他是「未來女婿」，一班警員同事亦立即望向張馳豪。張馳豪再次反思與倪嘉雯的關係，似乎要接受與她分手的可能。另一邊廂，倪嘉雯亦質問林偉是否找過張馳豪，更要他不再管他們二人的事情。

張馳豪與倪嘉雯冷戰時到娛樂場所消遺，卻被林偉的手下認出指他是「未來女婿」。(影片截圖)

倪嘉雯亦質問林偉是否找過張馳豪，更要他不再管他們二人的事情。(影片截圖)

曾文心回家時發現顏仟汶險因葉泓聲而送命，原來葉泓聲教顏仟汶體內藏毒，加上葉泓聲常要曾文心親自運送毒品，曾文心萌生自立門戶的想法。

曾文心回家時發現顏仟汶險因葉泓聲而送命。(影片截圖)

原來葉泓聲教顏仟汶體內藏毒。(影片截圖)

《反黑英雄》故事大綱：

TVB新劇《反黑英雄》由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演，劇情由2019年發生的一單槍擊案展開，講述西九龍警區機動部隊（PTU）警長樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒（陳山聰飾）、阿賢（張振朗飾）和阿燦（林景程飾）巡邏期間遇上珠寶劫案，冷血悍匪搶去林景程槍，當場擊斃鄭啟泰！四人命運就此被改寫...五年後，林景程被調至雜項調查隊，失去往日的鬥心，張振朗退出警隊，加入黑幫，只剩陳山聰仍堅持當一名稱職的員警。卻不料當陳山聰協助反黑組督察彭穎琪（朱晨麗飾）抓捕毒梟時，竟再遇五年前珠寶劫案的悍匪之一陳祖耀（袁偉豪飾）！面對各方惡勢力崛起，西九反黑組和機動部隊又如何與惡勢力對抗，維護社會安寧及正義呢？

