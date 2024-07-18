書展2024｜麥詩敏由主播變綜藝新人　被人叫佢要改呢個習慣

前無綫主播麥詩敏昨日（17日）於書展舉行新書發布會，藝人麥長青、鄧英敏、阮德鏘、蔡嘉寶、李婷婷、唐浩嘉及爸爸麥振江等人都有現身支持。去年麥詩敏離開主播台，轉型成為綜藝新人，今次更推出新書做「才女」。

前無綫主播麥詩敏於書展舉行新書發布會。(胡凱欣 攝)

藝人麥長青、鄧英敏、阮德鏘、蔡嘉寶、李婷婷、唐浩嘉及爸爸麥振江等人都有現身支持。(胡凱欣 攝)

鄧英敏話點都要黎支持世姪女。(胡凱欣 攝)

麥詩敏爸爸麥振江都有到場支持。(胡凱欣 攝)

麥詩敏接受《香港01》訪問時表示整本書的籌備時間大概為5個月：「咁所以都算快㗎啦，咁就其實真正寫嗰個時間就大概3至4個月到，都好開心嘅，有自己嘅結晶品。」她說到由主播搖身一變成為作家，她就覺得不太難：「可能都係主播記者出身啦，咁我都係寫開嘢多，咁依家變成係寫長啲嘅一本書啦，咁我覺得其實係好多類似嘅地方，都唔算好難。始終可能有啲底啦，同埋我都好開心可以寫自己嘅經歷畀大家睇。」

麥詩敏接受《香港01》訪問時表示整本書的籌備時間大概為5個月。(胡凱欣 攝)

麥詩敏由主播搖身一變成為作家。(胡凱欣 攝)

麥詩敏被問到由主播變成拍攝綜藝節目有否不習慣，她直言最初的確不習慣：「主要要我嘅主播腔呢，佢哋話我嘅主播腔好難搣啊，好似播緊新聞咁樣，咁呢個需要啲時間去調整下。因為我好記得初初拍綜藝節目嘅時候，啲導演都話你可唔可以唔好好似報新聞咁啊？好似睇緊《新聞透視》咁啊，所以都係要啲時間去改變囉。」她說經過不斷的練習，亦有不同的前輩幫忙，令到她可以放鬆一點，所以現在已經有改善了。

麥詩敏由主播變成拍攝綜藝節目。(胡凱欣 攝)

去年TVB播出劇集《新聞女王》，劇情是講述主播的工作，麥詩敏被問到有否看此劇及看完後會否懷念主播工作時，她則表示有懷念的：「絕對係有懷念嘅！我離開可能就係因為做得耐想去了解多啲出面嘅世界，轉一轉變，其實我係好鍾意呢個工作，所以睇返佢哋啲情節都會好懷念，同埋佢個劇拍得好好嘅。好真實啦，因為我都知佢哋啲演員係真係會入新聞部度練習啦，跟啲主播去學習啊，咁我覺得都好有趣同埋好睇嘅。」