無綫(TVB)處境喜劇《愛·回家之開心速遞》演員張漢斌(Vincent、現名張韡騰)入行多年,拍過作品無數,相信大家對其臉孔一定不會陌生。近日中學文憑試DSE放榜,原來張漢斌仔仔都是應屆考生之一,他在Facebook曬出仔仔成績,十分驕傲。

張漢斌。(Facebook圖片)

張漢斌仔仔數學成績驕人,數學必修及延伸部分、物理都考獲5星星,化學及資訊科技則分別考獲5星及5。他發文指:「恭喜你呀!阿仔你考獲這個成績!爸爸也要好好向你學習繼續努力工作 ! I love you so much & I'm so proud of you」。