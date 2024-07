鄭秀文歌迷紅館外索簽名受阻　憑一句話即令Sammi指住佢幫佢簽碟

《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023》(Rescheduled )近日在紅館舉行,由於鄭秀文(Sammi)完騷後會出紅館外與粉絲見面簽名,所以有歌迷就算買不到門票睇當晚演唱會,都會去紅館外守候,希望近距離見偶像一面。

有位忠實歌迷就在社交平台分享自己成功向Sammi索簽名的故事,他知道演唱會大約11時15分完場,所以提早於10時就去到紅館外排隊,當時已有人企在前排位置等待,大家在等候期間傾偈,不少人都有攞唱片畀Sammi簽名,不過這名粉絲就說,大部份人都拿新碟畀Sammi簽,自己是少數攞舊碟的。

而11時30分終於等到Sammi出來,粉絲蜂湧叫Sammi簽名,當然也包括這名男歌迷,但當時他被擠走,他說:「嗰下個個都癲咗咁,我俾後面啲人迫上去。個個大叫Sammi簽名,我都叫埋一份,因為大家俾兩重鐵爛阻隔住,所以所有CD都要由助手幫佢拿去佢面前畀佢簽,我一路大叫,但佢啲助手都無拿我隻CD去簽,仲開始愈行愈遠……」

本來失望的他未有放棄,大叫:「我隻係《Never too late》!」一句話就立即引起Sammi注意,男歌迷說:「Sammi佢聽到同望到,佢專登指一指我,叫助手拿我隻碟畀佢簽……佢真係簽咗……yeah……真係超級超級happy……」相信因為《Never too late》是Sammi出道早期,1992年推出的大碟,所以Sammi一聽到已經知道這名歌迷支持了自己至少32年,是非常忠心的支持者,於是特地指著他並為他簽名。不少網民都恭喜這位歌迷,表示這個簽名真的「Never too late」,亦大讚Sammi很好人。

