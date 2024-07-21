鄭秀文歌迷紅館外索簽名受阻　憑一句話即令Sammi指住佢幫佢簽碟

《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023》（Rescheduled ）近日在紅館舉行，由於鄭秀文（Sammi）完騷後會出紅館外與粉絲見面簽名，所以有歌迷就算買不到門票睇當晚演唱會，都會去紅館外守候，希望近距離見偶像一面。

《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會2023》（Rescheduled）近日在紅館舉行中，鄭秀文（Sammi）每晚完騷後會出紅館外與粉絲見面。

有位忠實歌迷就在社交平台分享自己成功向Sammi索簽名的故事，他知道演唱會大約11時15分完場，所以提早於10時就去到紅館外排隊，當時已有人企在前排位置等待，大家在等候期間傾偈，不少人都有攞唱片畀Sammi簽名，不過這名粉絲就說，大部份人都拿新碟畀Sammi簽，自己是少數攞舊碟的。

鄭秀文（Sammi）完騷後會出紅館外幫粉絲簽名。（小紅書）

而11時30分終於等到Sammi出來，粉絲蜂湧叫Sammi簽名，當然也包括這名男歌迷，但當時他被擠走，他說：「嗰下個個都癲咗咁，我俾後面啲人迫上去。個個大叫Sammi簽名，我都叫埋一份，因為大家俾兩重鐵爛阻隔住，所以所有CD都要由助手幫佢拿去佢面前畀佢簽，我一路大叫，但佢啲助手都無拿我隻CD去簽，仲開始愈行愈遠……」

Sammi近日舉行演唱會，狀態大勇！

鄭秀文好錫Fans。（小紅書）

本來失望的他未有放棄，大叫：「我隻係《Never too late》！」一句話就立即引起Sammi注意，男歌迷說：「Sammi佢聽到同望到，佢專登指一指我，叫助手拿我隻碟畀佢簽……佢真係簽咗……yeah……真係超級超級happy……」相信因為《Never too late》是Sammi出道早期，1992年推出的大碟，所以Sammi一聽到已經知道這名歌迷支持了自己至少32年，是非常忠心的支持者，於是特地指著他並為他簽名。不少網民都恭喜這位歌迷，表示這個簽名真的「Never too late」，亦大讚Sammi很好人。

本來失望未能攞簽名的Fans未有放棄，大叫：「我隻係《Never too late》！」一句話就立即引到Sammi注意，叫助手拿他的碟，為他簽名！（Threads）

男歌迷說：「Sammi佢聽到同望到，佢專登指一指我，叫助手拿我隻碟畀佢簽……佢真係簽咗……yeah……真係超級超級happy……」相信因為《Never too late》是Sammi出道早期大碟，所以Sammi一聽到已經知道這名歌迷支持了自己32年，非常忠實長情。（Threads）