陳山聰大馬影迷見面會重現經典歌《ABCD》　興奮過度驚現中年危機

47歲的陳山聰近年可謂家庭、事業兩得意，屋企有太太打理好，兒子Jaco（陳霆軒）又乖巧聽話，讓他可以專心拼搏事業，加上曾經歷過大低潮，故陳山聰更珍惜現有的機會，憑着自己不斷努力，終於憑劇集《金宵大廈2》贏得「視帝」，攀上事業高峰。

陳山聰一家三口美滿幸福。（IG@jaco_chan_aj）

陳山聰憑《金宵大廈2》終奪視帝。(葉志明 攝)

陳山聰升呢視帝後工作一個接一個，這段時間除了主演劇集《反黑英雄》熱播中外，他日前亦到馬來西亞登台，並抽時間在當地舉行影迷見面會，與粉絲聚一聚。陳山聰表示講了很多年在馬來西亞辦見面會都未能成事，今次終於緣份到，適逢今年又是他入行30年，所以非常開心，尤其要答謝一班粉絲。

陳山聰日前在馬拉西亞舉行影迷見面會。（IG@joelchanmyofc）

陳山聰在見面會上同影迷一齊送下禮物、傾下偈。（IG@joelchanmyofc）

陳山聰多謝影迷的安排和支持。（IG@joelchanmyofc）

從網上片段所見，陳山聰在見面會上與一眾影迷打成一片作近距離接觸，大家一齊送下禮物、傾下偈。歌手出身的陳山聰當然也大戰歌喉，唱出其經典歌曲《ABCD》，但獻唱期間可能太興奮的緣故，向來弗爆的陳山聰，竟然意外擠出「士啤胎」，身型似乎發福不少，更被網民笑指有「中年危機」，看來陳山聰要多點「加操」去跑步和做gym才行了。

歌手出身的陳山聰，當然有唱兩嘴，帶來他的經典歌《ABCD》。（小紅書）

但意外露出「士啤胎」。（小紅書）

似乎近排有點發福。（小紅書）

陳山聰向來給人感覺都Fit到爆，除了堅持跑步外，也有做gym操肌，並曾在《十八年後的殺人告白》、《鐵拳英雄》及《隱形戰隊》等多套劇集中騷肌，而且每次都不會令人失望。陳山聰在拍攝《隱形戰隊》時更特意找教練作地獄式狂操，極速操出42吋胸肌和6塊腹肌的爆肌身形，而且為有最佳效果，拍攝前只吃烚蛋白、雞胸肉，之後還要「脫水」，3天前喝了19支1.25公升的水，雖然過程辛苦，但效果非常滿意。

陳山聰身形一向Fit爆。

每次都不會令人失望。(IG@joelshanchung)

陳山聰為《十八年後的終極告白》操練兩個月，減掉10kg體重去除水分突顯腹肌。(IG@joelshanchung)

陳山聰在《隱形戰隊》裡面好大隻，42吋胸肌。(IG@joelshanchung)

fit爆。(IG@joelshanchung)