前TVB小花38歲生日被讚童顏　入膊上衣穿出立體感少女感十足

前無綫小花樂瞳自2017年離開TVB後，專注發展個人事業，不但把網上洋酒生意打理得有聲有色，近年還轉型成為飲食旅遊KOL，經常周遊列國。雖然樂瞳現時已淡出幕前，但她也時常記掛住粉絲，不時在社交平台分享靚女大騷其美好身材，深受網民喜愛。

樂瞳擁有一張Baby Face。(IG@loktungcilla)

近年專心經營網上洋酒生意。(IG@loktungcilla)

仲做埋飲食旅遊KOL，經常周遊列國。(IG@loktungcilla)

去到邊都不忘派福利，so sexy！(IG@loktungcilla)

昨日（22日）是樂瞳的38歲牛一，不過早於正日生日前，她已在社交平台分享了連日來朋友及家人為她慶生的短片，並寫道：「生日吃吃吃系列，未到正日已經食到個肚漲卜卜，其實7月22日先正日不過可能又latergram，呢幾日會盡量update多啲，由月更博主變番日更博主。」樂瞳又多謝家人：「#多謝我老豆帶頭領唱生日歌 #多謝媽咪請食飯 #多謝細佬冇影到我太肥」，可見家人感情非常好。

樂瞳與朋友慶生時，著得好性感。(IG@loktungcilla)

好性感。(IG@loktungcilla)

吸睛。(IG@loktungcilla)

樂瞳生日飯吃不停。(IG@loktungcilla)

生日快樂！(IG@loktungcilla)

而帖文中，樂瞳的樣貌一如以往的童顏，且少女感十足。她把與朋友及家人慶生的片段分開，與朋友慶生時穿上紅色Deep V晚裝，豐滿上圍表露無遺。而與家人慶祝時，樂瞳則變回乖乖女，穿上一件橙色的箍頸入膊的貼身上衣，雖然剪裁不算性感，但依然藏不住其凹凸有致的姣好身材，把衣服穿出立體感，加上一身白滑肌膚，非常吸睛。網民除了紛紛送上祝福外，也留言激讚：「呢個小女孩越來越索呢」、「依然童顏」、「少女感十足」。

樂瞳與家人慶祝時變回乖乖女，穿上一件橙色的箍頸入膊的貼身上衣，剪裁不算性感。(IG@loktungcilla)

但依然藏不住樂瞳凹凸有致的姣好身材。(IG@loktungcilla)

好開心。(IG@loktungcilla)

笑容甜美。(IG@loktungcilla)

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