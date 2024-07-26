歡樂馬介休組限時男團「活著」　獲VIVA教跳舞兼設計性感打歌衫

網上綜藝平台「歡樂馬介休」日前找來跳唱女團VIVA大玩遊戲，VIVA化身跳舞老師兼時裝設計師，除了教四位男主華浚、Conil、黑Gap及彬仔唱跳她們的出道歌《Topic Killa》，更為他們度身訂造剪裁打歌服。而四位男主持更即時組成「活着」的一日限定男團，要與VIVA襯到絕咁話。

網上綜藝平台「歡樂馬介休」日前找來跳唱女團VIVA大玩遊戲。

節目一開始，「活着」已表示要跟VIVA學跳舞，隨後VIVA立即示範副歌的一段舞步，坐在地下的「活着」亦專心學習，邊睇邊手舞足蹈，十分搞笑。隨後VIVA開始親身指導四子排舞，VIVA每位成員都有各自的教學方式，身為隊中跳舞擔當的VALC以「情景題」作引子，令華浚容易入戲；Ada則將動作形象化，如將一個轉手腕的動作比喻為「龜波氣功」推出去再打開，Conil立即意會；Macy將歌詞融入舞步變成一個小劇場，黑Gap全程投入交戲；Carina則從固定的pose着手，彬仔亦容易掌握。

（左起）黑Cap、華浚、彬仔與Conil化身男團「活著」。

「活著」獲VIVA教跳她們的出道歌《Topic Killa》。

由於希望「活着」可以跳一個full cover，VIVA又帶來四套白色服裝，希望四子可以跟MV中她們白色的跳舞衫一樣。Macy為黑Gap設計了一字膊的上衣，雖然黑Gap穿上後整個人「硬晒軚」，不過Macy則謂：「女仔（啲衫）係咁㗎。」期間衣服的吊帶更突然斷掉，變成低胸裝，Macy此時已經笑到收唔到聲，到下身部份，黑Gap見Macy不停將褲剪短，似乎並無意識下，忍不住大叫：「Macy好短啦！咁短我點着呀！會變咗法國品牌『Lur JER 』㗎！」弄得全場大笑，黑Gap換好整套歌衫後，又再次大叫，「入面冇褲襠㗎！俾佢剪咗呀！」Macy邊笑邊說：「手起刀落！」

Macy為黑Gap設計了一字膊的上衣，黑Gap穿上後整個人「硬晒軚」，期間衣服的吊帶更突然斷掉，變成低胸裝。

Ada在幫Conil度身時，站在旁邊的黑Gap說：「我感覺佢剪嘅部位應該仲多過留低。」Ada立即反擊，「我冇諗住留衫俾佢着！」VALC為華浚剪裁的「魚鱗裝」受到大家的讚美，「嘩！好靚呀你嗰件！」二人都表示十分滿意；Carina則設計了一件胸前綁繩的雞翼袖背心給彬仔，處理短裙時突然有所感悟地說：「我覺得條裙唔夠短。」彬仔亦十分識做，自行將裙摺短滿足Carina。最後跳舞驗收，雖然只是學了很短時間，但一些signature動作加上造型搭夠，VIVA表示滿意，她們又預告即將推出新歌，希望到時可以再一起跳舞，四子亦表示希望到時可以為VIVA裁剪歌衫，全場再次爆笑。

Carina則設計了一件胸前綁繩的雞翼袖背心給彬仔，處理短裙時突然有所感悟地說：「我覺得條裙唔夠短。」彬仔亦十分識做，自行將裙摺短滿足Carina。

VALC為華浚剪裁的「魚鱗裝」受到大家的讚美。