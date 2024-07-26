高海寧大手筆買母女裝名錶賀媽媽生日　女人街擺檔養家捱出頭

出名肯搏肯捱兼相當孝順的高LING高海寧，一直相當疼惜父母，自小陪家人在女人街擺檔刻苦耐勞。至去年憑劇集《新聞女王》人氣急升，高LING工作量及收入大增，適逢高媽媽生日，即送上6位數名錶作生日禮物。



高海寧勁好學北京進修回歸校園 素顏學生LOOK曝光

高海寧人氣急升工作不斷。（IG：@sammkoling）

高海寧人氣急升工作不斷。（IG：@sammkoling）

高海寧媽媽常陪女兒工作。（IG：@sammkoling）

高海寧媽媽常陪女兒工作。（IG：@sammkoling）

早前高海寧攜父母亮相內地節目《因為朋友呀2》，為父母完成心願補拍婚紗照，一家三口互動相當溫馨。7月是高媽媽生日，高LING 7月25日晚在IG上載多張照片，一家人為媽媽慶祝生日留言：「吃完長壽麵就要乖乖長命百歲啦☺️媽～ 生日快樂🎂」

早前高海寧攜父母亮相內地節目《因為朋友呀2》，為父母完成心願補拍婚紗照。（IG：@SAMMKOLING）

早前高海寧攜父母亮相內地節目《因為朋友呀2》，為父母完成心願補拍婚紗照。（IG：@SAMMKOLING）

早前高海寧攜父母亮相內地節目《因為朋友呀2》，為父母完成心願補拍婚紗照。（IG：@SAMMKOLING）

早前高海寧攜父母亮相內地節目《因為朋友呀2》，為父母完成心願補拍婚紗照。（IG：@SAMMKOLING）

早前高海寧攜父母亮相內地節目《因為朋友呀2》，為父母完成心願補拍婚紗照。（IG：@SAMMKOLING）

早前高海寧攜父母亮相內地節目《因為朋友呀2》，為父母完成心願補拍婚紗照。（IG：@SAMMKOLING）

早前高海寧攜父母亮相內地節目《因為朋友呀2》，為父母完成心願補拍婚紗照。（IG：@SAMMKOLING）

見到高LING與媽媽合照，一同曬出母女裝名錶，相信是今年的生日禮物。高LING大手筆送勞力士（Rolex）Daytona腕錶，官方定價為124,000元，今年新款炒價約為28至30萬元不等，相當大手筆。

高海寧一家為媽媽慶祝生日。（IG：@SAMMKOLING）

高海寧一家為媽媽慶祝生日。（IG：@SAMMKOLING）

高海寧一家為媽媽慶祝生日。（IG：@SAMMKOLING）

高海寧一家為媽媽慶祝生日。（IG：@SAMMKOLING）