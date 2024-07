又一星B準備出世﹗林奕匡(Phil)和李靄璣(Rikko)結婚6年,今年2月底宣布造人成功,更一索得男。7月27日上載戶外孕照,巨肚下手腳纖幼,並分享將榮升父母心情。



林奕匡(Phil)和李靄璣(Rikko)造人成功準備榮升父母。(IG:@rikkolee)

Rikko目前已懷孕37周,對BB出世相當期待:「認識二十年,雖然一直好嚮往我哋自由嘅二人世界,the right time has come!真係好期待迎接我倆嘅小天使。未來世界將會繼續佈滿荊棘,但我哋會盡力保護你,等你可以置身於愛與快樂嘅氛圍成長,長大後能夠勇敢地追尋你嘅夢想及建立你自己的世外桃源。」Phil在社交平台亦分享即將當爸的心情:「快要進入直路階段,開始有點緊張,希望可以記載這美麗一刻。We eagerly await for the arrival of our little dear angel.」

林奕匡太太李靄璣(Rikko)轉眼懷孕37周。(IG:@rikkolee)

