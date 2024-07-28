動漫節2024｜Coser真人對比IG「照騙」　子華神見到都要講Sorry

動漫電玩節2024 coser現實與Instagram勁大出入？《香港01》為各位網民現場直擊！不少Coser其實現實與IG差別並不算很大，但仍有「照騙」發生，就連子華神見到都可能要講句：「化妝就係，你落咗妝，我仲認得你就叫化妝......」



一連5日香港動漫電玩節2024日前（26/07）正式開始，會場中除了舞台上的表演者、攤位中的網紅外，還有不少人氣coser、素人coser出席，其中也有不少「美少女」於場內擺檔賣個人寫真、簽名相，頗有以往書展𡃁模同場較勁的氣氛，但不同的是，這些素人多是自資出個人寫真，再拿到場內以每本約$250售賣，而粉絲還可以選擇與她們影拍立得照片相，面對面聊天等，甚似日本偶像的做法。

Luffy Lam。（IG@Luffylam）

Luffy Lam。IG@Luffylam

臉型、身材大致上都認得出。

香港動漫電玩節2024 coser Luffy Lam。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024 coser Luffy Lam。（資料圖片）

Olivie。IG@missolivie

Olivie。IG@missolivie

大致上認到。不過膚色、化妝真係有分別。

香港動漫電玩節2024 coser Olivie。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024 coser Olivie。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，桃桃toto。（IG@toto0w0o）

桃桃toto。IG@toto0w0o

只可以講後期修圖決定一切。

香港動漫電玩節2024，桃桃toto。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，桃桃toto。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，Choy Kam Shan。（IG@misaki_6016）

Choy Kam Shan。IG@misaki_6016

真人同IG基本上冇分別。

香港動漫電玩節2024，Choy Kam Shan。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，Choy Kam Shan。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024 coser。（IG@mono_risu_）

IG@mono_risu_

真人同IG基本上冇分別，場內少有較「誠實」的一位。

香港動漫電玩節2024 coser。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024 coser。（資料圖片）

Aoi。（IG@aoi_maboroshi）

Aoi。IG@aoi_maboroshi

現場睇，真人好似仲可愛。

香港動漫電玩節2024，Aoi。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，Aoi。（資料圖片）

素人coser扮Chiikawa。（IG@soba_moe）

IG@soba_moe

素人coser扮Chiikawa，好成功。

香港動漫電玩節2024，素人coser扮Chiikawa。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，素人coser扮Chiikawa。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，網紅。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，Baby 梓。（IG@kaikai_babyg）

Baby 梓。IG@kaikai_babyg

真人較驕小，其餘差別不大。

香港動漫電玩節2024，Baby 梓。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，Baby 梓。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，SauSau 李彧秀。IG＠sausau_lsm

SauSau 李彧秀。IG＠sausau_lsm

五官非常立體。

香港動漫電玩節2024，SauSau 李彧秀。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，SauSau 李彧秀。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，Copy Lo。（IG@copy.lo）

Copy Lo。IG@copy.lo

分別不大。

香港動漫電玩節2024，Copy Lo。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，Copy Lo。（資料圖片）

水爺。IG@waterladysy

水爺。IG@waterladysy

可能是衣着關係，現場睇唔出身材咁好。

香港動漫電玩節2024，水爺。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，水爺。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，Yuki Leung。（IG@_yuki.l_）

Yuki Leung。@_yuki.l_

影相的角度相當重要。

香港動漫電玩節2024，Yuki Leung。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，Yuki Leung。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，素人coser Vava。（IG@aiyaya_cosplay）

Vava。IG@aiyaya_cosplay

素人coser。IG和真人幾乎一樣。

香港動漫電玩節2024，素人coser Vava。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，素人coser Vava。（資料圖片）

唯唯（小三上）。（IG@cherieyeung_yui）

唯唯（小三上）。（IG@cherieyeung_yui）

唔講以為係三上悠亞。（IG@cherieyeung_yui）

唯唯（小三上）。IG@cherieyeung_yui

與三上悠亞有9成相似，唯唯的身材似乎比三上悠亞更好。

香港動漫電玩節2024，唯唯（小三上）。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，唯唯（小三上）。（資料圖片）

香港動漫電玩節2024，唯唯（小三上）。（資料圖片）

動漫節2024｜一文睇晒美女圖集 日本AV女優cosplay 凌波麗

一連5日香港動漫電玩節2024今日（26/07）正式開鑼！講到動漫節，除了舞台表演、動漫週邊、遊戲之外，最有討論空間的必定是一班性感美女cosplayer、showgirls、網紅！今年大部分性感網紅都集中在F31攤位，旁邊亦有DJ MAO（浜崎真緒）以凌波麗造型現身打碟。至於在素人cosplayer展區更相當熱鬧，不少美少女都穿上性感服飾，擺檔賣寫真和即場與宅男合照。

DJ MAO（浜崎真緒）以凌波麗造型現身。

DJ MAO（浜崎真緒）以凌波麗造型現身。

小三上唯唯。（葉志明 攝）