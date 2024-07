歌手2024｜迪瑪希驚爆「中國人在前面」疑揭黑幕　急拍片親揭真相

內地歌唱節目《歌手2024》因有內地天后那英及台灣全能天后楊丞琳參加,吸引不少觀眾關注。節目日前(26日)播出總決賽,當中哈薩克歌手迪瑪希與加拿大歌手凡希亞(Faouzia Ouihya)的一段對話就引發爭議。網上瘋傳迪瑪希疑似忘記熄咪的片段,網民指當時迪瑪希對凡希亞說:「They said it must be Chinese singer before you.(他們說一定是中國歌手在妳之前)。」惹來節目有黑幕的嫌疑,更掀起網民熱議。

那英在《歌手2024》中奪冠。(微博圖片)

網上瘋傳迪瑪希疑似忘記熄咪的片段。(影片截圖)

迪瑪希還原當時與凡希亞的對話

消息一出引起極大的爭議,而迪瑪希今日(27日)就拍片親身回應有關傳言,他在片中澄清指凡希亞曾提出想與他一起合作表演,但因節目規定外籍選手必須與中國歌手合作,所以他當時對凡希亞說:「They said must be a Chinese singer for you.(他們說必須是一位中國歌手與妳合作。)」而非外界所傳的「中國歌手排名在妳之前。」他更指:「他們選擇了我才華橫溢的朋友張杰與凡希亞合作,是為了促進加拿大和中國之間的文化交流。」

消息一出引起極大的爭議,迪瑪希今日(27日)拍片親身回應有關傳言。(影片截圖)

迪瑪希還原當時與凡希亞的對話。(影片截圖)

迪瑪希表示凡希亞曾經向他提出想一起合作表演。(影片截圖)