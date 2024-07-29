41歲霍啟山突然傳出曾狂追前奥運跳水冠軍　美照曝光有郭晶晶氣質

霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子霍啟剛、霍啟山及霍啟仁（霍啟人），位位都年輕有為又靚仔。41歲的霍啟山現任霍英東集團副總裁，亦是香港足總副主席，因兩位兄弟都「名草有主」，故霍啟山今為城中鑽石級筍盤。

霍家四父子齊聚人民大會堂，出席紀念座談會。（IG@fok_kenneth）

巴黎奧運近日開鑼，霍啟山竟突然傳出曾狂追前奧運冠軍！曾奪5枚奧運金牌的跳水運動員、今為國家隊教練的陳若琳，現於巴黎陪國家隊參與奧運，並在社交網分享當地打卡片段。31歲的陳若琳眼大大嘴細細，皮膚白皙，穿上運動裝充滿氣質又靚女，與同是跳水出身的郭晶晶氣質有幾分相似。

霍啟山出席活動。(小紅書)

霍啟山同靚女律師並肩同坐，被讚好般配。（網上圖片）

有網民發文竟開玩笑指，霍啟山為陳若琳遠赴巴黎，更讚兩人般配。有網民留言：「霍啟山已定機票」、「霍啟山是真帥啊，不過我們陳教練也夠美」、「霍啟山陳若琳。要成，CP又是一段人間佳話」，引來多人讚好。原來霍啟山去年突然傳出曾追求陳若琳，傳聞中更指被陳若琳拒絕，不過該緋聞全由內地網站傳出，兩位當事人從未曾承認。

霍啟山向來異性緣旺盛，2004年被拍到與內地女星章子怡於街頭熱吻，後又與外籍模特兒Lea T.及賭王何鴻燊三房千金何超蓮傳出緋聞，又被指與曾上ViuTV財經節目《智富通》的律師龔海欣十分般配。而陳若琳除了中國精英運動員外，2010年入讀中國人民大學，主修公共管理系，並曾與郭晶晶合照。

內地傳出霍啟山狂追奥運冠軍陳若琳。（抖音）

陳若琳眼大大白白淨淨，又型又有氣質。（抖音）

陳若琳今在巴黎。（抖音）

巴黎打卡。（抖音）

巴黎打卡。（抖音）

靚女！（抖音）

網民留言。（抖音）

網民留言。（抖音）

足總主席霍啟山祝賀港足，指會繼續投放資源在青訓，並讓球員參與更多國際比賽。（袁志浩攝）

章子怡曾與香港富商霍英東的孫子霍啟山談一場姊弟戀，在大街相互擁吻，。（章子怡微博）