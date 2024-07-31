黃庭鋒爆每一更直播都有鍾志光　由晏就做到凌晨：佢係冇跌watt㗎

巴黎奧運進入第4日賽事，香港已經奪得2金1銅3面獎牌的佳績，而各大電視台亦不停舉辦奧運有關的活動。TVB昨日（30日）在一商場舉辦打氣活動，一班奧運之星劉穎鏇、黃庭鋒、何泳芍及何沛珈都有到場，他們帶同冼靖峰、黃洛妍、羅啟豪、支嚳儀、顏米羔、陳俞霏及《2024香港小姐競選》十五位候選佳麗到場為港隊打氣。

TVB昨日在一商場舉辦打氣活動，一班奧運之星劉穎鏇、黃庭鋒、何泳芍及何沛珈都有到場。(葉志明 攝)

冼靖峰、黃洛妍、羅啟豪、支嚳儀、顏米羔、陳俞霏及《2024香港小姐競選》十五位候選佳麗到場為港隊打氣。(葉志明 攝)

主持人之一的黃庭鋒接受《香港01》訪問表示今次是第二次做奧運主持，更透露一入行就做奧運：「啱啱入公司嘅時候，第一個工作就係奧運啦！其實我今次做嘅時間都諗返好多我第一次做嘅時候係點啊，嗰時好新啦，好多嘢都唔記得啦，有時又有可能會講錯啲名啊，咁就要靠其他嘅前輩去提點自己。咁今次呢醒咗小小啦，功課方面就再做多啲啦，同埋我覺得所有嘢都係好睇臨場嗰個反應嘅。」

主持人之一的黃庭鋒接受《香港01》訪問表示今次是第二次做奧運主持。(葉志明 攝)

黃庭鋒表示今次奧運的角色有一點不同，而且責任大了很多：「就係真係自己要lead住其他評述員、專家一齊去講啦，所以個責任就大咗。自己記嘅嘢又多咗，同埋可能經驗多咗嘅時候就我自己覺得可以再做好啲，我自己對自己要求都高啲，所以就希望可以喺功課上面再加多少少功夫。」

黃庭鋒表示今次奧運的角色有一點不同，而且責任大了很多。(葉志明 攝)

今年奧運因為在法國巴黎舉行，與香港有6個小時的時差，所以不少賽事都在凌晨時份舉行，黃庭鋒被問到要工作到這麼夜會不覺得很累，他表示最近都拍到凌晨5時左右：「我覺得係值得嘅！每一場嘅比賽因為有我哋好多港隊嘅成員，就係劍撃家朗啊Vivian啊何詩蓓啊，咁所以我自己呢就愈睇愈精彩，愈睇愈精神！我覺得我handle到嘅！」黃庭鋒更指比賽完了回家也睡不著，因為腦內不停播出他們比賽的片段，感到無比的興奮。

黃庭鋒被問到要工作到這麼夜會不覺得很累，他表示最近都拍到凌晨5時左右但也是值得的。(葉志明 攝)

黃庭鋒更指比賽完了回家也睡不著，因為腦內不停播出他們比賽的片段，感到無比的興奮。(葉志明 攝)

說到他的夥伴鍾志光亦有擔任今屆巴黎奧運節目的主持，鍾志光由上周五晚開始領軍主持，連日來都不停見到他出現在奧運的節目直播上，彷彿不用休息一樣。黃庭鋒就指自己十分欣賞鍾志光，更形容他是「體育字典」：「佢係一個人肉嘅體育字典，另外就係其實我哋做奧運有好多即場嘅嘢，譬如可能喺巴黎嗰邊有啲訪問我哋要即刻同佢傾計。鍾sir基本上係佢處理晒呢啲嘢，係好輕鬆，另外佢真係時間比較少嘅佢瞓得！因為佢基本上每一更都有佢，譬如喺晏就一路做做到去凌晨，但係佢係冇跌watt㗎！」難怪每一項的賽事都會見到鍾志光出現。

黃庭鋒爆每一更直播都有鍾志光。(節目截圖)

黃庭鋒更指鍾志光有能力帶領他們整個團隊：「我自己係好欣賞佢，你話有冇break呢？其實中間係有嘅，有陣時可能飲吓水，去個洗手間，可能食吓嘢都要。因為如果我哋唔食嘢係唔可以捱到5點幾6點，但係我哋每一次都好快就返嚟，呢一個專業精神係值得我哋去學習。」

黃庭鋒更指鍾志光有能力帶領他們整個團隊。(葉志明 攝)

張家朗昨日再次奪得金牌，而黃庭鋒亦在錄影廠現場，他被問到看著張家朗再次奪得金牌有什麼感受時，他表示很緊張：「我喺係一廠直播嘅時候見證住佢攞呢個金牌，個心情原來係仲緊張，因為我隔離有好多佢嘅隊友，同埋一啲教練，個感覺好似好近！因為我會係隔離聽到佢隊友不斷話『唔好退後啊，向前，家朗唔好再退後啦，呢一分一定要向前，積極主動去攞！』我覺得好近，突然間香港同巴黎好似係零距離，嗰刻我係喺呢個劍撃場大皇宮同佢哋一齊去參與呢個盛事，所以我覺得係嗰種緊張程度我諗係10倍，甚至乎係100倍！」

黃庭鋒亦在錄影廠現場見證張家朗再次奪得金牌。(葉志明 攝)

黃庭鋒說到賽事後他興奮到睡不著覺，需要平伏自己的心情才能睡，亦會回想他們比賽時的畫面，可見他對奧運的投入感十分大。