何伯何太冇婚變　攜巨型銀紙箱去撳錢　網民：攞得返$450萬？

因《東張西望》而成名的忘年戀夫妻何伯與新何太，原本情比金堅、越難越愛，就算當日知道何伯有機會無法從仔女手上取回$450萬，何太仍堅定表示：「我可以返大陸擺地攤煎牛扒！」豈料兩人半個月前無故鬧情變，直播時有人建議何太可改嫁至美國，何太用普通話說道：「你們其中有一個人說，讓我帶婆婆、兒子去嫁。如果未來的老公不嫌棄我帶老公、帶兒子，那我也是會的。那很好，以後我少請一個管家，讓我現在的老公當我們的管家。」

何伯、何太因接受《東張西望》哭訴仔女攞走450萬而成為網絡紅人。（電視畫面）

昔日何伯何太恩愛非常，在直播咀嘴，何太更聲言，老公冇錢的話，大不了自己返大陸地攤煎牛扒。（小紅書）

何伯得悉老婆想改嫁後，語氣激動道：「你估我唔識聽呀？你個心都唔係向住我嘅！」何太解釋：「錢又取不回來，你沒錢，我又沒錢，你沒錢我能帶你出國嘛。」何伯稱：「會攞返返嚟㗎嘛！」本來笑意盈盈的何太聽後臉色一變：「你攞返返嚟先算啦！」又指沒錢的話未來亦無法照顧何伯，叫他沒能力就要認。何伯疑在鏡頭外落淚，喊得一句句，又話說：「你知唔知我個心有幾痛！我以為搵到個真心對我嘅老婆。」、「我睇住個老婆同人上床，我幾難頂呀？」其後何太不時發脾氣，又鬧何伯好煩阻住自己，男方在家中似乎已毫無地位。

半個月前，何太表示會考慮改嫁美國，帶何伯去做管家，叫他沒有能力就要認，何伯喊得一句句，更說：「我睇住個老婆同人上床，我幾難頂呀？」因而鬧出婚變疑雲。（小紅書）

不過兩人原來情未變，亦真的如何伯所講，去了「攞錢」！日前有網民在地鐵站影到何伯與新何太，二人竟攜著一個銀色的銀紙箱去櫃員機，疑似要提款！何伯手上拿著的銀紙箱，有如電影情節中一大開就會裝滿幾千幾百萬鈔票的鋁合金箱一樣。雖然提款機有提款上限，但網民都好奇問道：「想知道佢哋撳幾多錢？」不過望真少少，其實他們排的是「存款」機，若只是一萬幾千，理應可放在手袋裡，不必攜帶巨型銀紙箱裝銀紙。

何伯何太合體現身港鐵站，粉碎婚變傳聞，看來何太暫時收回改嫁美國決定。（Threads@echo.__.08）

何伯一隻手拖住何太，一直手拎住望落好墜手的銀紙箱。（Threads@echo.__.08）

無綫18年前曾有一個由許冠文主持的綜藝節目《一擲千金》，他身後的「千金小姐」，每人拿著一個「寶箱」，跟何伯手上的雷同。（TVB）

網民十分關心他拿回女兒手上的$450萬沒有，內裡裝著的會不會就是這筆錢。另外有人提到，二人是否已經和好如初，詢問：「個美國老公呢？」