愛回家｜陳浚霆古佩玲活動上視旁人如無物　公然對女方「出手」

無綫（TVB）處境劇《愛．回家之開心速遞》一向都是皇牌節目，一眾觀眾都十分喜歡。早前一班演員就到廣州出席公開活動，當日有呂慧儀、滕麗名、袁文傑、張景淳、林淑敏、許家杰、古佩玲、陳浚霆、樊亦敏、李偉健、歐瑞偉及何晉樂跟粉絲舉行見面會。

早前一班《愛．回家》的演員就到廣州出席公開活動。(小紅書圖片)

去年已經被指戲假情真

去年陳浚霆與古佩玲在見面會時已經被指戲假情真，除了在台上是一對外，台下都十分甜蜜，陳浚霆與古佩玲連玩遊戲都要手拖手。當時更有網民拍到他們在背後「玩手仔」，視旁人如無物。

愛回家｜陳浚霆同古佩玲戲假情真？ 活動攬腰玩手仔視旁人如無物

他們與周嘉洛及吳偉豪一起拍照時，在背後「玩手仔」。(小紅書圖片)

陳浚霆在說話時輕攬古佩玲的肩，而古佩玲則甜滋滋的望向陳浚霆。(小紅書圖片)

古佩玲及陳浚霆不論在台上或是台下都十分甜蜜。(小紅書圖片)

上月再辦見面會再次勁甜蜜

雖然他們之後未有承認，但最近TVB再次在廣州舉辦見面會時，陳浚霆與古佩玲已經公開閃爆全場。有網民在社交平台分享了當日活動的片段，寫下：「風神cp，分享出來嘅初衷系（係）希望鍾意佢哋而去唔到現場嘅朋友可以睇。」

陳浚霆與古佩玲已經公開地sweet。(小紅書圖片)

網民的片中可見陳浚霆與古佩玲勁甜蜜，二人一邊拿著花束一邊下台與粉絲互動，但都騰空一隻手出來拖著對方。片中更見到是陳浚霆主動拖起古佩玲的手，古佩玲亦笑得很甜。在台下陳浚霆與古佩玲更甜甜的互望而笑，最後陳浚霆還「出手」輕摟古佩玲的肩膀，連網民都熱烈討論他們是否真的是一對。

二人一邊拿著花束一邊下台與粉絲互動，但都騰空一隻手出來拖著對方。(小紅書圖片)

陳浚霆主動拖起古佩玲的手，古佩玲亦笑得很甜。(小紅書圖片)

台下陳浚霆與古佩玲更甜甜的互望而笑。(小紅書圖片)

最後陳浚霆還「出手」輕摟古佩玲的肩膀。(小紅書圖片)

不少網民都覺得他們二人很匹配：「好明顯拍緊拖」、「拖曳的動作好自然」、「我覺得他們很sweet」、「我磕的cp一定是真的」、「在一起了嗎」，看來有不少的網民都猜測他們除了戲內，連戲外也是一對。

不少網民都覺得陳浚霆同古佩玲很匹配。(小紅書圖片)

網民都熱烈討論陳浚霆同古佩玲是否真的是一對。(小紅書圖片)