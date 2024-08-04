方中信妙論16歲女兒成香港馬術隊成員︰愈騎愈貴，做爸爸都幾慘

Amy姐是《烈火雄心》監製。（梁碧玲攝）

無綫監製王心慰（Amy姐）榮休，前晚（2日）喺將軍澳延開10席，效力無綫35年嘅Amy姐獲多位台前幕後到場祝賀，當中包括方中信，方中信一到場就同Amy姐抱抱，仲話︰「我細細個已經拍佢嘅劇」

珍姐同方中信密密傾，事後問方中信是否邀回巢拍劇，他表示只要有好劇本，隨時可考慮。（梁碧玲攝）

方中信接受訪問時，細細個就拍Amy姐嘅劇集，一轉眼已20年。「佢都做咁多年，到而家應該係享受，我都好想享受，但唔得，因為個女仲細。」講到與Amy姐最難忘嘅作品，不得不提《烈火雄心》，方中信話當年拍攝的確辛苦，但幸好年輕，如果今時今日拍就「窄窄哋」。

莫可欣一直努力栽培女兒，早年已為符迦晴讀游水、騎馬、法文、豎琴等興趣班。

另外，提到16歲女兒符迦晴成為香港賽馬會青少年馬術隊成員，問到是否十分支持，方中信就話：「我覺得佢應該學劍擊啦，一來我俾少啲錢，二來劍擊而家幾勁，你睇張家朗、江旻憓，都可以發展下，唔使成日騎住隻馬。（佢有興趣同天份？）佢⋯⋯有興趣，細個騎啲pony仔，愈騎愈大、愈騎愈貴咁，做爸爸都真係幾慘。（所以你要繼續捱？）要啦，要捱。」

符迦晴7歲開始學習騎馬，現時為香港賽馬會青少年馬術隊成員，她曾在訪問中表示希望將來可代表香港去比賽拎經驗，又想代表香港拎獎牌，目標係參加亞運，睇嚟囡囡喺願望實現前，方中信都仲要繼續努力工作。