馮素波壽宴｜商天娥久違現身與歐陽震華互窒　被催出山拍劇咁樣答

昨日（7日）是馮素波（波姐）80大壽，一班契仔契女為她舉行壽宴，廣邀親朋好友出席。陶大宇、商天娥（娥姐）及歐陽震華（Bobby）都專誠到賀，娥姐自從21年拍完TVB的《寶寶大過天》後已甚少出席公開場合，今次久違現身，與兩位好友齊齊受訪，她與Bobby不時互窒，非常搞笑。

陶大宇、歐陽震華、商天娥現身馮素波80歲壽宴。（葉志明攝）

歐陽震華趕住嚟，趕到滿頭大汗，好有心。（葉志明攝）

商天娥自從3年前拍完《寶寶大過天》就好少出席公開場合，她為波姐送上一束花以及利是。（葉志明攝）

娥姐話波姐好夜瞓，會凌晨時份傳訊息給她。（葉志明攝）

幾位講了多句祝賀說話，又祝波姐永不言休，大宇說：「而家先至係開始呀！」問幾位送了什麼禮物給波姐，Bobby：「我梗係最傳統嗰啲，封咗封利是仔。」娥姐：「獎金獎品，同埋一束佢好鍾意嘅紫色嘅花。」而大宇亦封了利是，祝波姐長紅。

三位都各自送了禮物畀波姐。（葉志明攝）

陶大宇、商天娥、歐陽震華過往常常合作，唔知將來有冇機會再一齊拍劇呢？（葉志明攝）

波姐近年開了自己的YouTube頻道，之前亦請了大宇做訪問，他大讚波姐好好傾、反應又快，而Bobby月底亦會上她節目，娥姐則說：「佢未約我喎，可能我唔夠紅。」有好一段時間冇見娥姐拍劇，問她有冇戲癮，她卻表示：「唔好喇！」兩位好友大為失望，Bobby即說：「咁講完啦！」大宇亦笑言：「冇嘢講啦，娥姐都話唔拍喇，咁我哋拍咩啫，收線啦，唔該晒。」

大宇早前都上了波姐的YouTube節目受訪。（葉志明攝）

被問幾時再拍劇，娥姐說：「唔好喇！」令兩位老友大為失望。（葉志明攝）

講到與波姐相處的難忘事，Bobby表示：「波姐做過我媽媽，做完嗰套之後，一路都冇合作過，都十年八年前，大家都有食飯聯絡吓，波姐係我識嘅長輩之中比較夜瞓，有時12點1點我都見到佢Online。」而大宇都多次在劇集飾演她兒子。

大宇多次在劇集飾演馮素波兒子。（葉志明攝）

之後娥姐講講下擰向Bobby，Bobby忽然搞笑說：「你個樣撩交嗌，你係咪好唔滿意我，擰親過嚟都係藐緊我。」娥姐大感無辜問：「係咩？你誤會咗喇，師兄。」不過兩人當然只是搞笑，Bobby補充說：「我識佢好多年，未入行前已經識佢，佢細我好多年，但係我哋都叫佢娥姐，咁你話幾霸氣，唔係深井（燒鵝）呀，真係娥姐。」