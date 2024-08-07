馮素波80大壽與三公主聚頭　古天樂媽媽現身親生仔送二百包茶葉

今日（7日）是馮素波（波姐）80大壽，一班契仔契女廣邀圈中好友，為她筵開十多圍壽宴，最難得是七公主的薛家燕、陳寶珠、沈芝華都合體到賀。波姐過往受古天樂幫忙不少，她都有邀請古仔，對方雖無瑕出席，不過其媽媽就有現身！波姐的生日願望是食得、行得、瞓得，講到今次擺大壽是否一呼百應，波姐說座位有限請唔晒，四位公主一齊受訪，大家都不停跟她講祝賀語，沈芝華更用上海話祝她愈來愈漂亮，讚她的皮膚絕對不似80歲，波姐就透露扮靚秘訣：「你教我搵雞蛋白敷面呀嘛！」

8月7日是馮素波80歲生日的大喜日子！（葉志明攝）

波姐精神好好，容光煥發，非常精靈！（葉志明攝）

家燕姐說波姐是七公主之中的大家姐，大家一齊成長，難得現在各人仍身體健康、聚首一堂，愈來愈精靈，幾位兩個月前已經夾時間度期替波姐賀壽，她又說：「你睇佢啲廣告，不得了！」波姐謙虛謂：「你哋唔拍我至有啫，你哋唔退休就冇我份。」波姐又預告，將在11月2及3日舉行兩場慈善演唱會，頭場唱粵曲，尾場唱時代曲，叫公主們兩場都一定要到。

家燕姐一到場即與波姐相擁。（葉志明攝）

（左起）寶珠姐猛話波姐皮膚好靚，彈佢面珠，其實幾位都保養得好好。（葉志明攝）

講到出年便是七公主60周年，問到有什麼慶祝活動，大家都指住家燕姐說：「你哋問佢啦！」家燕姐表示：「我本來想請大家去旅行，佢哋個個話唔好⋯⋯」大家異口同聲搶答：「好攰呀！」於是家燕姐就決定改為請大家食飯，畢竟相識多年，大家無所不談，感情常在。

家燕姐想請七公主去旅行，慶祝60周年，誰知其他人竟耍手擰頭說：「好攰呀！」（葉志明攝）

寶珠姐與波姐。（葉志明攝）

古天樂媽媽都有到場，波姐說：「好多謝古生時時支持我哋演藝界，我有請佢嘅，但係佢話唔得閒出席，因為我請咗你媽咪唔請你唔好意思，禮貌上都要，我明知你唔得閒都要話俾你聽，佢話好啦，我媽咪嚟就得啦。」（葉志明攝）

而今日除了是壽宴外，波姐亦宣布與6個契仔1個契女進行上契儀式，她透露：「本來世豪（鄭世豪）都係，但係佢話今日唔得閒嚟，咁就算啦，佢要回心轉意嘅時候我都照收。」契仔嘉駿一齊做訪問，波姐指對方是她的麻將腳，2000年代去廣西拍《酒是故鄉醇》時已經常常一齊打牌，笑言：「如果唔係搵麻將腳，我做咩收個仔，起碼同我搵腳先！」她希望契仔契女事業有成、大紅大紫，又謂：「我80歲做唔到乜嘢喇，淨係伴住你哋行，你哋就扶住我行，我就跟着你哋行。恭祝身體健康，事業有成，大紅大紫嘅話記得做個基金畀我演唱會。」

今日除了是壽宴外，波姐亦宣布與6個契仔1個契女進行上契儀式。（葉志明攝）

其中一位契仔嘉駿，因拍《酒是故鄉醇》與波姐結緣，更是麻將腳。（葉志明攝）

除了一班契仔女，今日就連波姐的親生仔David都特地從英國回港與媽媽慶祝，嘉駿說原本想讓對方以神秘嘉賓身份登場，誰知事前已穿煲。講到David送了什麼禮物，波姐開心表示：「佢喺英國買咗啲我最鍾意嘅香水返嚟畀我，挽住返嚟，驚打爛，好慎重。雖然係兩樽香水，但仲有一大盒茶葉，二百幾包，佢知道幾十年嚟我都鍾意飲茶，呢啲先係佢嘅心意。」

波姐的親生仔David（右）近年移居英國，亦特地回港幫媽媽慶祝80歲大壽！（葉志明攝）

波姐與兒子及媳婦，愛兒送了香水和茶葉畀媽媽。（葉志明攝）

鄧英敏。（葉志明攝）

吳君如媽媽。（葉志明攝）

杜大偉。（葉志明攝）

（左起）余子明太太馮素雲、余子明媳婦、波姐、余子明兒子（葉志明攝）

鄭恕峰（葉志明攝）