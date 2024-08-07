馮素波80大壽與三公主聚頭 古天樂媽媽現身親生仔送二百包茶葉
今日（7日）是馮素波（波姐）80大壽，一班契仔契女廣邀圈中好友，為她筵開十多圍壽宴，最難得是七公主的薛家燕、陳寶珠、沈芝華都合體到賀。波姐過往受古天樂幫忙不少，她都有邀請古仔，對方雖無瑕出席，不過其媽媽就有現身！波姐的生日願望是食得、行得、瞓得，講到今次擺大壽是否一呼百應，波姐說座位有限請唔晒，四位公主一齊受訪，大家都不停跟她講祝賀語，沈芝華更用上海話祝她愈來愈漂亮，讚她的皮膚絕對不似80歲，波姐就透露扮靚秘訣：「你教我搵雞蛋白敷面呀嘛！」
家燕姐說波姐是七公主之中的大家姐，大家一齊成長，難得現在各人仍身體健康、聚首一堂，愈來愈精靈，幾位兩個月前已經夾時間度期替波姐賀壽，她又說：「你睇佢啲廣告，不得了！」波姐謙虛謂：「你哋唔拍我至有啫，你哋唔退休就冇我份。」波姐又預告，將在11月2及3日舉行兩場慈善演唱會，頭場唱粵曲，尾場唱時代曲，叫公主們兩場都一定要到。
講到出年便是七公主60周年，問到有什麼慶祝活動，大家都指住家燕姐說：「你哋問佢啦！」家燕姐表示：「我本來想請大家去旅行，佢哋個個話唔好⋯⋯」大家異口同聲搶答：「好攰呀！」於是家燕姐就決定改為請大家食飯，畢竟相識多年，大家無所不談，感情常在。
而今日除了是壽宴外，波姐亦宣布與6個契仔1個契女進行上契儀式，她透露：「本來世豪（鄭世豪）都係，但係佢話今日唔得閒嚟，咁就算啦，佢要回心轉意嘅時候我都照收。」契仔嘉駿一齊做訪問，波姐指對方是她的麻將腳，2000年代去廣西拍《酒是故鄉醇》時已經常常一齊打牌，笑言：「如果唔係搵麻將腳，我做咩收個仔，起碼同我搵腳先！」她希望契仔契女事業有成、大紅大紫，又謂：「我80歲做唔到乜嘢喇，淨係伴住你哋行，你哋就扶住我行，我就跟着你哋行。恭祝身體健康，事業有成，大紅大紫嘅話記得做個基金畀我演唱會。」
除了一班契仔女，今日就連波姐的親生仔David都特地從英國回港與媽媽慶祝，嘉駿說原本想讓對方以神秘嘉賓身份登場，誰知事前已穿煲。講到David送了什麼禮物，波姐開心表示：「佢喺英國買咗啲我最鍾意嘅香水返嚟畀我，挽住返嚟，驚打爛，好慎重。雖然係兩樽香水，但仲有一大盒茶葉，二百幾包，佢知道幾十年嚟我都鍾意飲茶，呢啲先係佢嘅心意。」