鄭中基被嘲「咁有錢都抑鬱」　過來人何雁詩駁斥：多啲同理心

鄭中基連日來多次發聲，由高調宣布與經理人何慶湘中止合作，再自爆患抑鬱症但拒絕靠藥物反而錯誤用酒精解決，宣布將停工赴美進行戒酒療程。事件連日來不斷發酵，有網友竟然留言說：「咁有錢都抑鬱」，令曾患抑鬱症的過來人何雁詩相當氣憤。



鄭中基突宣布與經理人何慶湘終止合作 「工作及道德操守有問題」

鄭中基與經理人終止合作後 突稱情緒健康現問題︰要離開好作休息

鄭中基長文承認患抑鬱症壓力爆煲︰會去美國參加戒酒中心嘅療程

鄭中基連日來多次發聲令外界相當震撼。（IG：@tinyeyes39）

鄭中基近日高調宣布與經理人中止合作關係，指對方工作和道德操守有問題，但他今日撰長文解釋自己患情緒病時，卻對炒經理人隻字不提，反而有一半篇幅都講太太及家庭。（fb@Ronald Cheng 鄭中基）

鄭中基指搞笑背後患上抑鬱症。（IG：@tinyeyes39）

鄭中基指自己再次做個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，壓力終爆煲。（IG：@tinyeyes39）

鄭中基在聲明中表示搞笑背後其實日積月累情緒問題：「睇醫生發現咗有抑鬱症，當時靠食藥控制，然而我再次做咁個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，太太都有同我講，我係自己呃自己。壓力終爆煲，用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通，我覺得好對唔住我屋企人，尤其是我太太同仔女，對唔住！ 我會用時間同行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸同鄭中基既呢個決心。」

鄭中基為了太太余思敏及兩名子女，決定勇敢面對病情。（IG：@tinyeyes39）

鄭中基太太余思敏，在他出Post宣布與機動娛樂中止合作前，已率先預告「有大事發生」，第一個標註對象就是何慶湘。（IG@sammieyucm）

鄭中基8月6日留言。（鄭中基facebook）

有網友竟然留言說：「咁有錢都抑鬱」，令曾因失戀及壓力大，而患過抑鬱症及厭食症暴跌至78磅的何雁詩，睇到留言身同感受相當氣憤，Cap圖兼發聲：「有時見到呢類留言，都會覺得無知真令人無奈。抑鬱同感冒一樣，都係一種病，有病就自然面對同搵辦法治療先會改善。」、「有錢同無錢一樣有機會患感冒，有錢同無錢都有機會患抑鬱。社會上多d同理心，少d批判。」

何雁詩曾因失戀及壓力大而患過抑鬱症及厭食症暴跌至78磅。（IG：@honganc）

何雁詩曾因失戀及壓力大而患過抑鬱症及厭食症暴跌至78磅。（IG：@honganc）

何雁詩曾因失戀及壓力大而患過抑鬱症及厭食症暴跌至78磅。（IG：@honganc）