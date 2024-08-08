香港小姐2024｜佳麗梁嘉莹怕死唔敢搵人批命：條命會好薄

《2024年香港小姐競選》候選佳麗9號陳甜甜、11號梁嘉莹及14號楊梓瑤今日（8/8）現身油麻地廟街靈雀占卜命相館為外景拍攝。14號楊梓瑤受訪時透露，自己十分相信風水命理，兩年多前搵過師傅批8字：「我覺得好準，主要都係問事業，但就冇問姻緣。如果遲吓有機會我先再問吓幾時會結婚。」11號梁嘉莹接着說：「其實我都好信命理，不過聽人講如果搵師傅批命，自己條命係會好薄，咁所以我就未搵過人算命。」

《2024年香港小姐競選》候選佳麗9號陳甜甜、11號梁嘉莹及14號楊梓瑤今日（8/8）現身油麻地廟街靈雀占卜命相館為外景拍攝。（梁碧玲攝）

《2024年香港小姐競選》候選佳麗9號陳甜甜、11號梁嘉莹及14號楊梓瑤今日（8/8）現身油麻地廟街靈雀占卜命相館為外景拍攝。（梁碧玲攝）

9號陳甜甜表示：「自己未試過算命，但早前未參選港姐嘅時候就去咗黃大仙求籤，求得上上籤。聽師傅講，要練好啲廣東話，同埋講嘢千祈唔好緊張。我聽完佢講咗之後，加上又求得上上籤，令我有信心，於是就去咗參加香港小姐，而家順利入咗圍，我覺得好準。」

陳甜甜早前到黃大仙廟求得上上籤。（梁碧玲攝）

11號梁嘉莹接着說：「其實我都好信命理，不過聽人講如果搵師傅批命，自己條命係會好薄，咁所以我就未搵過人算命。」（梁碧玲攝）

14號楊梓瑤受訪時透露，自己十分相信風水命理，兩年多前搵過師傅批8字：「我覺得好準，主要都係問事業，但就冇問姻緣。如果遲吓有機會我先再問吓幾時會結婚。」（梁碧玲攝）

14號楊梓瑤 、11號梁嘉莹及9號陳甜甜 14號楊梓瑤今日現身油麻地廟街靈雀占卜命相館為《2024香港小姐競選》進行外景拍攝。（梁碧玲攝）

14號楊梓瑤 、11號梁嘉莹及9號陳甜甜 14號楊梓瑤今日現身油麻地廟街靈雀占卜命相館為《2024香港小姐競選》進行外景拍攝。（梁碧玲攝）