鍾嘉欣廣州個唱抽筋堅持唱　「處女黨」齊人捧場苟芸慧狀態回勇

現年40歲的鍾嘉欣於2015年與脊醫老公Jeremy結婚,婚後育有兩女一子,一家五口幸福美滿,為了照顧家庭,鍾嘉欣大量減產長居加拿大相夫教子,只作有限度工作;不過隨著小朋友開始長大,鍾嘉欣也開慢慢放手,延續其演藝夢想,除了早前宣布全面復出外,昨晚(10日)更在廣州舉行個唱,慶祝今年入行20周年,觀眾反應熱烈,讓鍾嘉欣非常感動。

鍾嘉欣一家五口幸福美滿。(IG@chungkayanlinda)

鍾嘉欣身材fit爆。((IG@chungkayanlinda))

鍾嘉欣keep得好好。(IG@chungkayanlinda)

鍾嘉欣早前宣布全面復出。(葉志明攝)

適逢出道20周年,鍾嘉欣昨晚在廣州中山紀念堂舉行演唱會,為全面復出打響頭炮。雖然工作產量比以前大減,但鍾嘉欣在內地受歡迎程度不減,演唱會門票被秒殺,且昨晚場內場無虛席。鍾嘉欣為今次演唱會,事前花了不少心機準備,演唱會上她換上多套靚衫,大騷長腿,全晚傾力演出,除了勁歌熱舞外,當然不少得多首劇集主題曲,瞬即勾起大家集體回憶。

鍾嘉欣昨晚在廣州舉行演唱會。(小紅書)

期間,大騷美腿。(小紅書)

當然不少得跳舞。(小紅書)

鍾嘉欣火力全開。(小紅書)

唱《護花危情》主題曲《最幸福的事》時,全場大合唱。(小紅書)

唱到Encore最後一首歌時,鍾嘉欣手執花球,以婚紗Look唱出《我結婚了》,她笑言當年自己靜雞雞去了結婚,現在要正式跟大家唱一次。不過經過全晚瞓身演出,鍾嘉欣唱到尾聲出現腳抽筋,但她堅持在台上一瘸一拐唱下去,更邊唱邊壓腿,網民笑指她當了媽媽還是那麼可愛。

鍾嘉欣演唱會尾聲腳抽筋。(小紅書)

一瘸一拐都要堅持唱下去。(小紅書)

台上壓腿。(小紅書)

而在這個大日子,鍾嘉欣幾位好姊妹岑麗香、王君馨、李亞男和苟芸慧都有現身捧場,眾人都看得非常感動,網民大讚這個「姊妹團」高顏值,且多年感情要好非常難得。王君馨稱為鍾嘉欣感到驕傲:「Linda, we love you so so much! 😘We’re so happy to experience this beautiful night with you and am Soooo Proud of you!!! 🥹 @chungkayanlinda」;李亞男則寫上:「你只管發光,我們都在台下!」。至於近年甚少在幕前見人的苟芸慧,之前曾被指肥腫難分,這晚見她狀態大勇,靚樣再現,網民大讚:「苟芸慧完全不會老! ! !太震驚了這狀態」、「苟姑娘真的超美」、「苟姑娘越來越美」

王君馨分享合照。(IG圖片)

幾位姊妹感情要好。(小紅書)

