鍾嘉欣廣州個唱抽筋堅持唱　「處女黨」齊人捧場苟芸慧狀態回勇

現年40歲的鍾嘉欣於2015年與脊醫老公Jeremy結婚，婚後育有兩女一子，一家五口幸福美滿，為了照顧家庭，鍾嘉欣大量減產長居加拿大相夫教子，只作有限度工作；不過隨著小朋友開始長大，鍾嘉欣也開慢慢放手，延續其演藝夢想，除了早前宣布全面復出外，昨晚（10日）更在廣州舉行個唱，慶祝今年入行20周年，觀眾反應熱烈，讓鍾嘉欣非常感動。

鍾嘉欣一家五口幸福美滿。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣身材fit爆。(（IG@chungkayanlinda）)

鍾嘉欣keep得好好。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣早前宣布全面復出。（葉志明攝）

適逢出道20周年，鍾嘉欣昨晚在廣州中山紀念堂舉行演唱會，為全面復出打響頭炮。雖然工作產量比以前大減，但鍾嘉欣在內地受歡迎程度不減，演唱會門票被秒殺，且昨晚場內場無虛席。鍾嘉欣為今次演唱會，事前花了不少心機準備，演唱會上她換上多套靚衫，大騷長腿，全晚傾力演出，除了勁歌熱舞外，當然不少得多首劇集主題曲，瞬即勾起大家集體回憶。

鍾嘉欣昨晚在廣州舉行演唱會。（小紅書）

期間，大騷美腿。（小紅書）

當然不少得跳舞。（小紅書）

鍾嘉欣火力全開。（小紅書）

唱《護花危情》主題曲《最幸福的事》時，全場大合唱。（小紅書）

唱到Encore最後一首歌時，鍾嘉欣手執花球，以婚紗Look唱出《我結婚了》，她笑言當年自己靜雞雞去了結婚，現在要正式跟大家唱一次。不過經過全晚瞓身演出，鍾嘉欣唱到尾聲出現腳抽筋，但她堅持在台上一瘸一拐唱下去，更邊唱邊壓腿，網民笑指她當了媽媽還是那麼可愛。

鍾嘉欣演唱會尾聲腳抽筋。（小紅書）

一瘸一拐都要堅持唱下去。（小紅書）

台上壓腿。（小紅書）

而在這個大日子，鍾嘉欣幾位好姊妹岑麗香、王君馨、李亞男和苟芸慧都有現身捧場，眾人都看得非常感動，網民大讚這個「姊妹團」高顏值，且多年感情要好非常難得。王君馨稱為鍾嘉欣感到驕傲：「Linda, we love you so so much! 😘We’re so happy to experience this beautiful night with you and am Soooo Proud of you!!! 🥹 @chungkayanlinda」；李亞男則寫上：「你只管發光，我們都在台下！」。至於近年甚少在幕前見人的苟芸慧，之前曾被指肥腫難分，這晚見她狀態大勇，靚樣再現，網民大讚：「苟芸慧完全不會老！ ！ ！太震驚了這狀態」、「苟姑娘真的超美」、「苟姑娘越來越美」

王君馨分享合照。（IG圖片）

幾位姊妹感情要好。（小紅書）

幾位姊妹感情要好。（小紅書）