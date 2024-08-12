元奎驚傳死訊　成龍於微博發文：一起緬懷已經離開的元奎

元奎是香港著名導演、武術指導及監製，七小福之一，亦是成龍的師兄弟，今天晚上突然傳來死訊，成龍在微博上發出長文，指：「一起緬懷已經離開的元奎」。

元奎為香港著名武術指導，觀眾對他在《新精武門1991》的演出極為印象深刻。（《新精武門1991》電影劇照）

以下為成龍原文：

「元班人馬」是我們為慶祝元家班成立65週年定的主題。我們這群人，從六七歲的時候就進入了於佔元師父的香港中國戲劇學院，一起唱念做打，一起辛苦練功，一起挨師父的揍，也一起學了很多今後讓我們可以安身立命的真本事。後來我們陸續進入電影行業，師兄弟師姐妹互相幫襯，慢慢闖出屬於自己的一片天地，出自元家班的七小福也越來越被觀眾喜愛，很多人都成為電影圈很棒的動作指導、主演、導演，擁有了各自的代表作品。就這樣，時光一過幾十年，我們大家的臉上都有了不少皺紋，頭髮也花白了，很多動作也不能再輕易完成了，但是，正如洪金寶大哥說的那樣，我們這群人，一輩子摔摔打打，上天入地，如今還能健健康康的聚在一起，已經是個奇跡。這次聚會，我們一起緬懷已經離開的師父、師母、于素秋師姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹，也彼此囑咐一定要珍惜身體，迎接下一次的相聚。祝福元家班，永远的元班人馬！