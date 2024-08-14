前新人王女歌手超凍齡同19歲女似足兩姊妹　曾兩度離婚現定居澳洲

現年45歲的小雪（蔡雪敏）2000年出道推出三張EP成為新人王，與漢洋的合唱歌《其實我介意》成為Hit爆K歌。近年已淡出幕前的小雪，現時跟第三任韓籍丈夫在澳洲定居，近日她在社交平台分享跟女兒返大學上堂的照片，意外曝光女兒為高材生。

小雪（蔡雪敏）2000年出道推出三張EP成為新人王。（網上圖片）

小雪與漢洋的合唱歌《其實我介意》成為Hit爆K歌。（電視畫面）

小雪昨日（13日）在小紅書以「頑皮的媽媽陪女兒上大學lecture」為題發文，並寫道：「偷偷走入女兒大學的lecture陪她上課，好彩沒有畀老師發現，完課後吃番餐lunch hot pot鎮定一下。」照片中所見，小雪坐在大學講廳後排，而其中一個Hashtag更寫上「#法學生」，疑似透露女兒在大學所讀的學科。

小雪昨日在小紅書以「頑皮的媽媽陪女兒上大學lecture」為題發文，與女兒到大學上堂。（小紅書）

小雪大女Ronni今年19歲。（IG圖片）

小雪每次分享兩母女的合照遮掩女兒的樣貌。（IG圖片）

隱約可見Ronni眼大大面尖尖，加上一頭長髮造型，如同小雪初出道時的樣貌。（IG圖片）

小雪大女Ronni今年19歲，小雪每次分享兩母女的合照遮掩女兒的樣貌，但隱約可見Ronni眼大大面尖尖，加上一頭長髮造型，如同小雪初出道時的樣貌。有不少網民都大讚小雪凍齡力驚人，似兩姊妹多過似母女。

小雪凍齡力驚人。（IG圖片）

Keep得好好！（IG圖片）

小雪原為模特兒，其後在2000年出道推出三張EP成新人王，數量與1999年女新人容祖兒看齊。其後在20004年與首任丈夫永安旅遊榮譽主席陳若偉兒子陳迅元結婚，同年誕下女兒Ronni。其後疑因蔡慧敏介入，小雪跟陳迅元離婚收場。之後小雪跟澳洲華裔陳姓舊同學結婚，並誕下一子，婚姻維持6年後分開。直至2015年再跟年紀比自己細4年的韓國男友Robin Cheung在澳洲註冊結婚，一家四口現定居澳洲。