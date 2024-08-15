香港小姐2024｜大熱梁嘉莹膚色夠陽光　去呢個地方可一齊曬太陽？

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行。今日（8月15日）15位候選佳麗以比堅尼泳亮相會吾傳媒。11號梁嘉莹（Emily）賽前被睇高一線成為大熱門，今日她以一身鮮黃色比堅尼泳裝亮相，搭配上她的健康色膚色份外突出。



《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行。今日（8月15日）15位候選佳麗以比堅尼泳亮相會吾傳媒。（陳順禎 攝）

11號梁嘉莹接受《香港01》訪問時，表示準備修讀HKU Marketing的碩士，說：「啱啱喺美國畢業返嚟。我9歲去咗加拿大，跟住大學去咗美國讀書。」雖知道以往很多港姐和華姐都來自溫哥華，原來她亦是在溫哥華長大。她說：「我都知道。（覺得有優勢？）其實我冇諗過呢個事，突然間今年返嚟有時間去香港大學，我就嚟參選。」

《2024香港小姐競選》11號梁嘉莹由美國畢業返港。（陳順禎 攝）

如果當選會否休學一年？她直言：「我有諗過。我係想把事業擺喺第一位，如果真係有事業做嘅話，我可以先休學或者缺席一下。我都係想向呢個方向發展。」不過，她也提到有考慮同時兼顧事業與學業，直言排表將學堂縮減至每星期兩日，這樣就可以在課餘時間專注於工作，甚至是有時間拍劇。她也表示，父母相當支持她參選，而問到父母的職業，梁嘉莹則只表示父母是生意人，並不太清楚是哪一個行業。

《2024香港小姐競選》11號梁嘉莹膚色夠陽光。（陳順禎 攝）

《2024香港小姐競選》11號梁嘉莹表示自己愛曬太陽、游水。（陳順禎 攝）

11號梁嘉莹擁有一身健康色皮膚，會否擔心有影響，甚至上鏡較輸蝕？她回答：「我覺得香港係多元化都市，有好多不同嘅人。我覺得女仔唔可以被定義，我覺得我膚色都幾健康，我平時鍾意去戶外同埋outdoor，曬太陽，游水。我覺得我可以鼓勵一啲同我一樣皮膚黑嘅女仔：『如果我都可以，你哋都一定可以。』」她還透露，自己喜歡去游泳池曬太陽，現時多數於住宅附近的游泳池，說：「鍾意去游個水，身上濕濕哋之後曬個太陽，同埋我鍾意同媽咪去打羽毛球。」

《2024香港小姐競選》11號梁嘉莹說：「鍾意去游個水，身上濕濕哋之後曬個太陽，同埋我鍾意同媽咪去打羽毛球。」係咪即刻有畫面？（陳順禎 攝）

記者也提議了她去西貢半月灣曬太陽，各位明啦？（陳順禎 攝）

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