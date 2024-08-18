吳文忻乳癌復發　失聲分享抗癌化療日記：周身骨痛，唔知點捱落去

現年49歲，1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹），2011年與「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚後淡出娛圈，近年專心相夫教女，但她突然接受周刊訪問自揭兩年前患乳癌，今年復發，癌細胞更擴散至淋巴，近日開始接受化療。報道刊出後，吳文忻收到很多朋友關心和慰問，但她需要多休息和治療，沒法一一回覆，於是決定在社交平台分享自己的抗癌日記。

吳文忻是1998年港姐季軍，但婚後已淡出。（TVB）

今早吳文忻發布一條短片，是她受訪同日拍攝的，她一開聲已咳嗽，說兩年前做了乳癌手術，切走癌細胞，但沒有化療，不過上星期就首次做化療，她形容身體的反應：「第一次做，同埋免疫治療，把聲都失咗聲，同埋講嘢都冇乜氣，包唔住喇，所以嚟緊可能要剃頭髮，冇晒啲頭髮喇。」片段中吳文忻聲線氣若柔絲，說話亦沒有什麼氣，她說做完第一次化療非常非常辛苦：「前所未有感到成個世界好似唔係自己咁，成身周身骨痛，我冇話冇胃口同埋嘔嗰啲，因為我都食好多supplement，但係就feel到成個身體『冧偈』。」

吳文忻在社交平台拍片，以日記形式分享抗癌經過。（IG@nat_ng_nat）

做完第一次化療後，她的感受是：「之後都覺得點捱落去，仲有咁漫長嘅路，起碼半年至一年嘅路程，要去做Chemo（化療），免疫治療，手術，再做唔知幾多次嘅吊針入去之後，死，好辛苦，冇Drive（動力）……」不過她知道身邊有很多人正經歷同樣的事，所以希望分享抗癌日記，畀大家資訊，亦視作她的一個生存價值，想用生命影響生命，以正面方法面對。

吳文忻做完化療後非常累，只能卧床休息，不知道如何捱下去。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻再以文字版逐日分享抗癌之旅，目前她已接受兩次化療，8月6日是第一次，血壓曾升到185，幸好第二日感覺不太差，還可以車女兒去跳舞。但之後三日非常辛苦，「攰到想死，全新周身骨痛，講嘢又氣喘，一直攤喺床，好辛苦，冇心機，心諗點樣可以捱落去，仲有漫長嘅路。」她說好友彭秀慧分享了自己表姨甥在IG接受化療的進程，也啟發了她，「因為我總不能夠每日都攤喺床度吧！感覺很死！好像在等死！分享每日煮啲乜嘢俾自己食，有啲咩係應該要在化療期間食和飲，分享比同路人，也是一件好事。」而8月13日她接受第二次化療，吳文忻形容：「今次淨係吊一隻藥叫紫杉醇，吊完超………攰，坐的士回程中,我忍不住攤了在座位上，嚇親的士司機，問我有冇事。不好意思！😅😔」

吳文忻至今共接受兩次化療，第二次吊藥後累到要攤在的士座位。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻即使正做化療，仍如常接女兒去學跳舞，真是廿四孝媽媽。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻表示幸好這幾天還未開始脫髮，日後的日子有精神的話，都會繼續拍片跟大家分享自己的調理飲食、感受，並專注照顧身體，希望有興趣睇的朋友可以留言為她打氣，成為正能量推動力。

吳文忻首篇抗癌日記。（IG@nat_ng_nat）