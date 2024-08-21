61歲章小蕙自爆欠債後跟鍾鎮濤離婚內幕　不要被傳統看法枷鎖自己

61歲的章小蕙，曾經是娛樂圈的傳奇人物，前夫鍾鎮濤及前男友「白頭佬」陳曜旻先後破產，而她在大難臨頭毅然割席，遠走倫敦重新開始。在華麗轉身後，今天的章小蕙已由拜金名媛，搖身一變成為「帶貨女王」，近日她重遊倫敦，大爆當年離婚背後的委屈迷茫，她一邊行百貨公司購物，一邊講述自己的奮鬥史，貫徹她的名句「飯可以不吃，衣服不可以不買」。

1999年，章小蕙離婚後來到倫敦，自稱當時很迷茫。（小紅書）

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章小蕙在2020年創立了自己的品牌「玫瑰是玫瑰」，積極直播帶貨，而且以自己做生招牌，雖然已經「登六」，但皮膚白滑緊緻，活得優雅，深受網民追捧。近日她到倫敦旅遊，自爆在1999年離婚後，去到倫敦散心，當時她感到人生迷茫，直至在當地看到各種新事物，所以她決定重啟人生，開設買手店，至今才能夠過上愜意舒適的生活。

章小蕙最愛購物，曾有金句「飯可以不吃，衣服不可以不買」。（小紅書）

活得積極優雅的章小蕙，卻忘記了「凡走過必留下痕跡」，有網民偏偏重提她跟前夫鍾鎮濤一起炒燶樓欠債2.5億元，最終B哥破產收場，而章小蕙大難臨頭，急急割席離婚。至於前男友「白頭佬」陳曜旻，當年傳出章小蕙介入對方婚姻，最後陳曜旻上演了離婚、分手、破產三部曲，並於2020年離世，而在哪一年章小蕙有了自己的品牌，繼續奢華生活，令人羨慕。

網民翻出章小蕙的舊照，大讚她優雅大氣。（微博圖片）