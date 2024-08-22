香港小姐2024｜馮盈盈低胸裙滲小性感　為外景着潛水衣包到實解畫

《2024香港小姐競選》今（22/8）舉行《2024香港小姐 女．遊記》記者會。會上馮盈盈、江美儀、何沛珈，及15位候選佳麗分享拍攝外景時的經歷。馮盈盈接受《香港01》訪問時，對與師妹們一起到塞班島而感到高興，她說：「成個trip我哋都玩得好開心，首先地方靚，陽光與海灘。我哋唔記得咗去拍節目，而係去旅遊咁。」她表示還有機下海親親魔鬼魚和嘗試揸小型飛機。



馮盈盈出席記者會着低胸晚裝。（陳順禎 攝）

馮盈盈好靚呀！（陳順禎 攝）

馮盈盈話去塞班島時包到實係唔想搶鏡，但係今日又...（陳順禎 攝）

馮盈盈也透露，將會配合節目宣傳而將公開去塞班島時的拍下的靚相。問到她在塞班島拍攝，當其他人都穿着性感泳衣時，為什麼她要「由頭包到落腳」？她就解釋說：「呢個係師姐嘅心思，始終選美主角係佳麗，我哋作為師姐唔應該搶太多鏡嘅，我哋用心良苦，希望大家唔好失望，可以轉移去望吓我哋佳麗們。（點解今日又着得咁性感？）今日梗係要配合返個場合，大家都盛裝出席。希望睇上去我哋都好靚，好華麗。」

早前馮盈盈和三位候選佳麗去塞班島拍攝外景。（TVB圖片）

早前馮盈盈和三位候選佳麗去塞班島拍攝外景。（TVB圖片）

馮盈盈出席記者會着低胸晚裝。（陳順禎 攝）

早前馮盈盈於港大修讀理科碩士學位（食品工業管理）並得優異成績。她表示感受到今屆大會主題「proud to be women」，消息傳出後得到不少師弟師妹，和十分網友私訊，詢問學習的心得，怎樣修讀碩士等等。

《2024香港小姐競選》15位候選佳麗。（陳順禎 攝）