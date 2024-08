27歲的何沛珈經由參選《2020香港小姐競選》而入行,4年間她由「落選港姐」做到變「東張女神」,近年更多次有份拍住汪明荃(阿姐)等這些前輩「學嘢」做大騷主持。早前何沛珈因要主持奧運節目,而從《東張西望》失蹤,她受訪時就表示只是暫離了一段時間,現已重新返回《東張西望》,叫大家不用擔心。

「東張女神」何沛珈回歸!(IG@hpgroxanne)

「東張女神」何沛珈又瘦咗!(IG@hpgroxanne)

早前何沛珈在Instagram上分享了兩張FIT爆比堅尼泳衣照,寫道:「Nothing is possible. The word itself says I am possible. 」正能量滿滿!看來何沛珈修身相當之成功。

何沛珈其後參加《香港小姐再競選》奪得冠軍暨更上鏡小姐。(IG@hpgroxanne)

何沛珈熱愛運動。(IG@hpgroxanne)

何沛珈上載噴血泳照感謝網民支持。(IG@hpgroxanne)

