胡杏兒送7歲大仔廣州軍訓 　艱苦1星期重聚一刻向父母跪謝

胡杏兒和丈夫李乘德（Philip）先後誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）和細仔李奕宏（Liam）三名兒子，Brendan九月將升讀小學二年級，這個暑假除了一家到馬爾代夫旅行，原來更有個畢生難忘行程：去廣州接受軍訓，一星期完全不能與父母聯繫，重遇一刻令爸爸PHILIP感動抽泣。



胡杏兒一家五口馬爾代夫放暑假 泳裝騎老公膊馬曬白滑長腿

44歲胡杏兒罕半裸示人 馬爾代夫撇甩囝囝歎Spa曬白滑香肩

胡杏兒和丈夫李乘德（Philip）早前與大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）和細仔李奕宏（Liam）到馬爾代夫旅行。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒趁三名囝囝放暑假齊齊出遊。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒一家五口到馬爾代夫旅行。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒帶多套泳衣去馬爾代夫。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒換上泳裝曬好身段。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒一家五口到馬爾代夫旅行。（IG：@myoliemyolie）

繼黃依汶送仔仔去軍訓後，胡杏兒和丈夫李乘德趁住暑假都送大仔李奕霆（Brendan）到廣州軍訓，李乘德用英文寫下長文，表示Brendan對士兵很著迷，他渴望參加軍訓，所以當被安排去到廣州的夏令營接受軍訓，沒有電子產品、沒有電話的日子，而且要獨立地處理事情，囝囝都欣然接受：「有人告訴他，在那裡教他獨立是一種艱難的愛，但他仍然渴望參加這個為期一周的訓練營。」而且成功完成一個又一個任務。

李乘德表示Brendan學識自己洗底褲及制服，過著規律、有秩序的生活：「早上6點起床，整理好床鋪，一分鐘換衣服、一分鐘刷牙。到庭院晨練，然後吃早餐。之後是軍事或裝備課程。晚餐後，他會手洗自己的內褲和製服，然後晚上鍛鍊功夫，寫作業，洗澡，然後睡覺。」放上多張營內照片，Brendan學揸槍、急救，手勢有板有眼。

胡杏兒李乘德大仔李奕霆（Brendan）到廣州接受一星期軍訓。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒李乘德大仔李奕霆（Brendan）到廣州接受一星期軍訓。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒李乘德大仔李奕霆（Brendan）到廣州接受一星期軍訓。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒李乘德大仔李奕霆（Brendan）一星期未有與家人聯絡，所有起居大小事一力承擔。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒李乘德大仔李奕霆（Brendan）一星期未有與家人聯絡，所有起居大小事一力承擔。（IG：@hakkaphil）

一星期後當爸爸Philip去接番仔仔時，Brendan以及其他小朋友被要求在家長面前跪下，之後跟家人擁抱，李乘德相隔多天冇見兒子變得很感觸，緊緊攬實Brendan，自己則感動得哭出來：「他說這很艱難——空調很少，還有蚊子——但他學到了很多東西，這對他來說是一段有意義的時光。他非常尊重我們的士兵。他表示，等RYAN長大了會陪他一起去參加。」

胡杏兒李乘德大仔李奕霆（Brendan）軍訓雖艱苦但相當享受。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒李乘德大仔李奕霆（Brendan）軍訓雖艱苦但相當享受。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒李乘德大仔李奕霆（Brendan）軍訓雖艱苦但相當享受。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒李乘德大仔李奕霆（Brendan）軍訓雖艱苦但相當享受。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒老公李乘德見返大仔李奕霆（Brendan）忍唔住喊。（IG：@hakkaphil）