視帝馬來西亞餐廳發火片段瘋傳　因一事原地爆發炮轟侍應惹熱議

現年43歲的黃宗澤憑住劇集《廉政狙擊》在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」，成為大灣區視帝，躋身視帝之列。近年穿梭中港兩地發展的他，人氣有增無減，不論在香港或是在內地都相當受歡迎。黃宗澤除了演技備受肯定，他的外貌也是公認的靚仔，在內地更被封為港圈男神痞帥天花板。由黃宗澤主演的電影《紮職3》將於本月底上映，近日他頻頻出席該電影的宣傳活動，日前就到了馬來西亞宣傳。

黃宗澤在馬來西亞好受歡迎，被大批粉絲包圍。（大會提供）

《紮職3》香港、馬來西亞同步上映，演員兩地走進行宣傳。（大會提供）

今日凌晨，網上流傳了一段視頻，指是黃宗澤情緒失控的偷拍片段，引起了不少網民的關注。而從黃宗澤在片中的一身身造型打扮看來，就是他日前在馬來西亞為新電影《紮職3》宣傳期間發生的事件。

黃宗澤於大馬與粉絲合照。(小紅書)

片中黃宗澤正身處一間餐廳準備用餐，當他看見侍應上錯菜給他，已一臉不悅地鬧道：「痴線架，干炒牛河都有既」，之後餐廳另一職員給他上了另一道菜，黃宗澤一看之下發現裡面有花生，即發火鬧爆表示：「我唔食花生架喎，你畀花生我做咩？上網check下都知我唔食花生架啦！」餐廳職員立馬說去換過一碟給他，黃宗澤仍炮轟說：「幾點呀？仲整過，仲要我等？」更邊說邊嬲爆拍枱，相當大火氣。此片惹來網民熱議，有網民直指花生敏感的人吃了花生可以致命，明白黃宗澤如此生氣的原因，有網民指黃宗澤不懂尊重人，也有網民懷疑他是在拍戲。

黃宗澤原地爆發片段。(小紅書)

黃宗澤原地爆發片段。(小紅書)

黃宗澤原地爆發片段。(小紅書)

黃宗澤原地爆發片段。(小紅書)

黃宗澤原地爆發片段。(小紅書)

黃宗澤原地爆發片段。(小紅書)