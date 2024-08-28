千億名媛與未婚夫預支蜜月花式放閃　懶理身份懸殊真愛獲家人支持

已故賭王何鴻燊三房千金、現年35歲的何超雲自從她於2022年被爆出與職高級消防隊長Douglas相戀兼訂婚的消息後，她便不時post出她與未婚夫Douglas的合照公開放閃，大曬恩愛，兩人又多次拍拖旅遊預支蜜月。何超雲的未婚夫亦早已融入她的家中，深得她的家人喜歡。最近，何超雲和未婚夫Douglas又與朋友去旅行，連日來亦有於社交網曬出今次旅程的美照以及短片同大家分享。

超雲大騷小蠻腰！（IG截圖）

經常周遊列國！（IG截圖）

可愛！（IG截圖）

溫柔！（IG截圖）

昨晚，何超雲又曬出十多張她在倫敦影的美照，當中有美食的相、風景照，與好友的合照，以及她與未婚夫Douglas的甜蜜合照，再次公開放閃曬恩愛。相中兩人手牽手，又緊緊擁抱在一起，十分親蜜，臉上均流露出幸福甜笑，還愈來愈有夫妻相。網民都紛紛留言大讚何超蓮好靚女，兩人好sweet。

何超雲與未婚夫甜蜜放閃。(ig圖片)

何超雲自2013年與比她大12歲的陳山聰分手後就變得深閨，鮮有現身公開活動。作風低調的她亦甚少於社交網分享近況，至近年才較為多些update IG，跟大家分享她的生活點滴。自從她與未婚夫相愛之後，沐浴在愛河中的她整個人的狀態也愈來愈好，人也愈來愈靚，足證她已尋覓到真愛，愛對了人。

超雲曬纖幼筷子腿！（IG圖片）

何超雲激罕性感。(ig圖片)

何超雲首次曬比堅尼美照。(ig圖片)

何超雲首次曬比堅尼美照。(ig圖片)

超雲身材Fit爆，腰間零贅肉！（IG圖片）