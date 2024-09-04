法證先鋒6第17集劇情｜黃宗澤用呢個方法　消失的煞車痕立即重現

法證先鋒6第十七集劇情：

針筒殺人案真相曝光，令人唏噓！原來是因為倪嘉雯與後巷男死者相處十分投替，但因為該男生發現她有嚴重濕疹這個問題而疏遠。結果，倪嘉雯用針筒一針奪命再把針筒插到整個背部都是。她更向蔡潔表示自己是殺害關偉倫的兇手。

針筒殺人案真相曝光，令人唏噓！(影片截圖)

因為該男生發現她有嚴重濕疹這個問題而疏遠倪嘉雯。(影片截圖)

倪嘉雯更向蔡潔表示自己是殺害關偉倫的兇手。(影片截圖)

遊戲影視公司「Z網絡」的遊戲設計師藍茵（陳善渝飾）遇車禍身亡，黃宗澤發現現場找不到煞車痕，車上的行車記錄儀亦遭人移除。黃宗澤猜測是車的機件故障而令車撞向山邊，戴祖儀亦在地上發現很多昆蟲屍體，懷疑牠們是被毒死的。

遊戲影視公司「Z網絡」的遊戲設計師藍茵（陳善渝飾）遇車禍身亡。(影片截圖)

黃宗澤發現現場找不到煞車痕，車上的行車記錄儀亦遭人移除。(影片截圖)

戴祖儀亦在地上發現很多昆蟲屍體，懷疑牠們是被毒死的。(影片截圖)

袁偉豪等人查到陳善渝死前收到「Z網絡」董事會主席林嘉琪（陳星妤飾）之來電，發現原來二人正為一宗侵權案打官司，雙方並未和解。蔡潔為陳善渝解剖，指她有可能在死前醉駕或藥鴐。

袁偉豪發現陳星妤與陳善渝正為一宗侵權案打官司，雙方並未和解。(影片截圖)

蔡潔為陳善渝解剖，指她有可能在死前醉駕或藥鴐。(影片截圖)

馮皓揚與陳善渝認識，認為車禍有可疑，託黃宗澤調查。馮皓揚表示之前的第一份工作就是跟隨陳善渝工作，所以覺得她的車禍並不是自殺。黃宗澤等人驗出陳善渝體內有某種藥物成分，還在車禍現場有重要發現！

馮皓揚與陳善渝認識，認為車禍有可疑，託黃宗澤調查。(影片截圖)

馮皓揚表示之前的第一份工作就是跟隨陳善渝工作。(影片截圖)

黃宗澤等人發現現場不是沒有煞車痕，而是煞車痕被不知名人士利用清潔劑抹去，黃宗澤利用火把煞車痕燒一下，原先的煞車痕立即現形。蔡潔在網上遭人抹黑，打算置之不理。

黃宗澤等人發現現場不是沒有煞車痕，而是煞車痕被不知名人士利用清潔劑抹去。(影片截圖)

蔡潔在網上遭人抹黑，打算置之不理。(影片截圖)

袁偉豪往找陳星妤協助調查後，陳星妤突然被數位人士帶走，一度失蹤。

袁偉豪往找陳星妤協助調查。(影片截圖)

陳星妤突然被數位人士帶走，一度失蹤。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)