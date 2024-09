佘詩曼再憑Man姐奪亞洲視后　高海寧曬腹肌領女配角獎

佘詩曼憑《新聞女王》Man姐一角精湛演技橫掃各大頒獎禮,9月5日晚在台灣舉行的2024年「亞洲影視內容大獎」,撃敗亞洲13個國家的強敵,奪得「最佳亞洲製作電視節目/ 劇集女主角」金獎,同劇的高海寧亦贏得「最佳亞洲製作電視節目/ 劇集女配角」金獎。



在《新聞女王》中阿佘是霸氣十足女主播文慧心。(《新聞女王》微博圖片)

女主角佘詩曼憑劇中「Man姐」一角勇奪視后。

佘詩曼因有工在身未能親身到現場領獎,由高海寧上台代領,佘詩曼在社交網留言道謝:「我非常高興和榮幸能獲得2024年亞洲內容大獎最佳女主角。謝謝,謝謝,謝謝ContentAsia。因行程緊湊未能出席,真是可惜。而且大大大大大恭喜我的甜心高海寧獲得最佳女配角!非常值得🌟讓我們期待第二季 🤗」

高海寧身穿紅色長裙,露腰設計曬出完美腹肌,S曲線非常誘人:「非常感恩可以再次憑許詩晴這個角色得到最佳女配角獎,謝謝Content Asia🌹🌹!更開心係Man姐 @charmaine_sheh 再再再次得到最佳女主角,她真的值得👑👑!雖然今天站在領獎台上的是我,但還要有賴好的製作團隊、好的劇本、好的對手們,才能成就一部如此深入民心的作品,所以我想感謝新聞女王的所有台前幕後,當然少不了靈魂人物,我們的監製鍾澍佳先生。有段時間會有人說,港劇沒有以前好看了,但事實證明不是這樣的,我們還會創造出更多好的作品回饋給觀眾,將港劇帶去世界各地,謝謝!I am extremely privileged to receive this award,Thanks Content Asia!🌹🌹🌹🔥🔥期待新闻女王2」

高海寧一身紅色長裙領獎,非常風騷。(IG:@sammkoling)

高海寧曬靚腹肌線條。(IG:@sammkoling)

高海寧一身紅色長裙領獎,非常風騷。(IG:@sammkoling)

