胡定欣譚俊彥拍劇被捕獲露迷人長腿　女方需靠一道具拉近身高差距

視后胡定欣自上年與視帝黎耀祥拍完TVB新劇《巾幗梟雄之懸崖》後，她在7月為《剪裁魔法師》擔任主持人，並且透露最近忙於在內地發展出席各大品牌活動。胡定欣昨日（9日）踏入43歲生日，她興奮在社交網分享一系列慶生的照片，指自己非常幸運得到工作團體送花祝賀。最近有網民在小紅書分享，日前巧遇胡定欣與譚俊彥於橫琴口岸拍攝新劇，以外曝光新劇的造型打扮。

視后胡定欣自上年與視帝黎耀祥拍完TVB新劇《巾幗梟雄之懸崖》。（葉志明攝)

胡定欣昨日（9日）踏入43歲生日幸運得到工作團體送花祝賀。（IG圖片）

該名網民寫上：「偶遇大女主角胡定欣拍戲 #TVB #港劇口岸 #胡定欣 真人靚過上鏡好多！」照片可見當天大概有10位工作人員圍着他們身旁，而當天看見他們貌似在拍攝旅行出遊的劇情，手拖着行李箱，講到打扮方便譚俊彥身穿西裝兼戴眼鏡示人，另外胡定欣曾穿上粉藍色長袖上衣，下半身配搭白色短裙，露出迷人的長腿。最搶鏡的是因為二人有身高的差距，胡定欣需要站在一塊木板上增高，為求與對方拍攝的時候差距比較貼近一些！有網民留言指胡定欣身高不矮，不過需要搭着木板拍戲，另一位網民則留言寫上：「胡定欣腿很長，但是隔壁男生很高」、「她高度163 cm，着鞋166 cm，但譚俊彥180cm。」

最近有網民在小紅書分享日前巧遇胡定欣與譚俊彥於橫琴口岸拍攝新劇。（小紅書截圖）

胡定欣露迷人長腿。（小紅書截圖）