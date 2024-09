周子駒自爆曾遭女歌手侮辱式hea答　網民估係呢位搖滾天后

唔少記者都會喺社交平台分享工作點滴,有台灣前線記者日前在Threads以「訪了偶像後我脫粉了」,內容大致是早年有機會訪問自己喜歡的樂團,訪問結束後在酒店電梯偶遇主唱,並因而獲得簽名,但估唔到之後遭工作人員斥責⋯⋯

周子駒近年不時為各大品牌活動擔任主持。(IG圖片)

周子駒(Cyrus)早年在無綫曾主持不少音樂節目,日前他引用了「訪了偶像後我脫粉了」分享自己早年採訪時嘅經歷,「可態是工作人員護主心切,亦有可能藝人人前扮演大好人,事後立即向工作人員投訴,這兩個情況我都見過。」

周子駒指多年前獲安排訪問外國女歌手15分鐘,但入到酒店房後被刪減時間且要求要快速進行。「當年對這位年輕冒起得非常快的女歌手其實非常期待。還打算訪問後看她的演唱會。誰知跟她整電視訪問過程,她版著臭臉時而完全沒表情,懶洋洋攤在梳化上給你回答一個字起兩個字止答案。感覺她對這個電視訪問完全沒有興趣(當時可是大台哦)而我一直努力希望可以配合她令她的心情可以放鬆,開心一點。」、「yes and no, no really,沒有人喜歡這種敷衍的對答。一邊訪問她一邊有種被侮辱感覺。」周子駒表示完成訪問後,在房外即場撕爛演唱會門票。

Avril Lavigne曾在2005、2011年在港開騷。(資料圖片)

周子駒全文字未有提到女星名字,但最後一句「二十之後佢竟然又再出山」引起不少網民猜猜,更有留言直指「Avril Lavigne確係少年得志」。現年39歲的搖滾天后Avril Lavigne於2000年正式出道,推出過多首經典歌曲,包括《Sk8er Boi》、《Complicated》、《My Happy Ending》等,2015年因罹患萊姆病而暫別樂壇班至近年回歸樂壇。