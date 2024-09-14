香港小姐2024｜盧凱怡試戴后冠唔驚有魔咒　愈戰愈勇：事在人為

《2024香港小姐競選決賽》將在明晚舉行，而今（14日）各候選佳麗就出席試戴后冠活動，並再一次以泳裝示人，大展美好身段。最終由8號盧凱怡（Kerry)獲得試戴后冠機會，令她開心不已。

各候選佳麗就出席試戴后冠活動。（陳順禎攝）

獲得試戴后冠的Kerry愈戰愈勇，在接受《香港01》訪問時，問到試戴后冠後有沒有增加更多信心，她就二話不說：「會嘅。因為今日見到個皇冠好靚好靚，我之前喺電視上面有睇，但今日見到真嘅皇冠真係太吸引人，有好多鑽石非常耀眼，邊個戴上就真係邊個會成為公主。（驚唔驚有試戴后冠魔咒？）我都唔驚，我唔信有咩魔咒，我覺得真係要事在人為，如果你真係好好嘅話裁判都會揀你嘅。」以往獲得試戴后冠的佳麗大多數都未能進入三甲，歷屆以來只有三位願望成真而已。

8號盧凱怡（Kerry)獲得試戴后冠。（陳順禎攝）

歷經多月的訓練之後，明晚就是決賽日，Kerry表示目前不太緊張：「我好興奮好想快啲到，都想快啲結束。（唔會緊張？）依家仲未有，我想更多係享受呢一切，希望所有人都可以順利完成今次比賽。（最驚咩環節？）可能比較擔心Q＆A，因為呢個世界上面有千萬個Q ＆A問題，唔知道係唔係你擅長，所以呢啲好睇運氣，希望聽日運氣會多啲。（家人嚟睇比賽會唔會更緊張？）我屋企人經常睇我比賽，所以我都習慣咗佢哋喺我身邊，佢哋嚟呢度一定會俾咗好多加持嘅力量。」

8號盧凱怡（Kerry)愈戰愈勇。（陳順禎攝）

最後問到無論有否獲獎，會想在港發展還是回到原本崗位時，她就表示：「我覺得兩件事可以同時進行，我覺得作為年輕人努力啲勤力啲，唔好將自己條路永遠就只有一條路行，俾自己多一啲發展空間。仲可以做多啲創新挑戰自己。（如留TVB發展怕唔怕人工低？）我相信TVB做咗咁多年，唔會刻薄咁去對待員工。（將來留喺TVB發展想做咩工作類型？）我更想拍戲，好多人話我好有演戲天份，（視邊個演員為目標？）我可能會視佘詩曼，因為佢一直係我偶像。」