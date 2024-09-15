香港小姐2024｜冠軍后冠價值呢個數 貴過上屆百幾萬

TVB年度盛事《2024香港小姐競選》決賽將在今晚（15日）舉行，每年大家除了關心誰是冠軍之外，還非常關注后冠的價值以及設計，而今年再次由六福珠寶作贊助，金鑽后冠總值468萬港元，華麗程度成為歷屆之最。

8號盧凱怡（Kerry）試戴后冠。（陳順禎攝）

香港小姐來到第52屆，回顧歷屆港姐后冠其實並不是全部由名貴鑽石鑲嵌的，早年后冠設計是以玻璃取代鑽石以及採用電鍍和拋光製作的。直到1995年因為有珠寶商贊助，所以當年的后冠以真鑽石鑲嵌，價值過百萬港元。而1996年港姐冠軍李珊珊的后冠就價值138萬港元，相當名貴。

1995年港姐冠軍楊婉儀成為首位「真鑽后冠」港姐，但在2018年的時候有傳其先生王帥勳欠下巨債，她要以后冠及海外物業作抵押，之後大屋搬細屋，最後一家人回到美國生活。而李珊珊曾在2016年宣布將后冠拍賣捐出作慈善用途，但過程中遇上不少阻礙，最後不了了之。

1995年港姐冠軍楊婉儀成為首位「真鑽后冠」港姐，李珊珊的后冠就價值138萬港元。（影片截圖）

從1997年起六福珠寶就開始贊助港姐后冠，2005年葉翠翠戴上的后冠就價值160萬港元，之後港姐后冠價值及設計更勝從前，改由逾30卡、880粒優質美鑽人手鑲嵌而成，閃亮程度相當驚人，甚至主石位可拆下，成為一枚鑽石吊墜。

馮盈盈及麥明詩這兩屆港姐后冠的價值飆升到428萬港元。（資料圖片﹑視覺中國）

過去真鑽后冠價值大多集中在200萬港元內，但到2015年麥明詩及2016年馮盈盈這兩屆，后冠的價值更飆升到428萬港元，簡直是將一層樓戴在頭上。然而，2020年起由於六福珠寶暫停贊助，所以有傳2020年冠軍謝嘉怡、2021年冠軍宋宛穎、2022年冠軍林鈺洧都是戴上玻璃后冠而已。

有傳2020年冠軍謝嘉怡、2021年冠軍宋宛穎都是戴上玻璃后冠而已。（資料圖片）

莊子璇戴上的后冠總值300萬港元。（視覺中國）

但2023年港姐后冠改為福滿臨珠寶贊助，在后冠上用過萬粒鑽石以及兩粒6卡以上的紅寶石鑲嵌，新設計令人眼前一亮，莊子璇頭上戴的后冠總值300萬港元。而今年的港姐后冠又回到六福珠寶贊助，採用花漾圖案設計，華麗閃爍，寄語當選港姐展開繁花似錦的人生，猶豫美鑽一樣璀璨耀眼，總值468萬港元，比起2015年麥明詩及2016年馮盈盈還要更名貴。

2024年港姐后冠由六福珠寶贊助。（陳順禎攝）

后冠採用花漾圖案設計。（陳順禎攝）