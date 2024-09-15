2024香港小姐｜馮盈盈開胸露背勁吸睛　八字回應無劇拍傳言

前港姐冠軍馮盈盈今晚出席《2024香港小姐競選》決賽，一身超性感打扮的她，笑指自己的打扮是古典女神，配合返今年港姐的主題「Proud To Be A Woman」，因為女神行出來就會有份自信和力量。問到是否要贏盡一班師妹？馮盈盈表示沒這樣的事，師妹們都狀態大勇，相信大家會在台上發光發亮。香港小姐2024得獎名單｜冠亞季軍已誕生

馮盈盈以一身希臘女神打扮亮相，胸前大Deep V性感非常。（陳順禎、葉志明攝）

談到另外一班行紅地毯的港姐師妹如李芷晴和葉蒨文都谷胸曬腿很進擊。馮盈盈表示一來就行紅地氈，未有時間打招呼，但大家悉心打扮都是希望觀眾能欣賞到。

馮盈盈為了以最佳狀態示人，最近除了勤運動，都有注意飲食。（陳順禎、葉志明攝）

另外，問到現在已碩士畢業，稍後有何工作安排？馮盈盈表示讀書最忙那段時間已過去，現時會更加投入工作，下星期會到澳門拍攝一個新的綜藝節目。對於被指無劇拍？馮盈盈直言：「劇就暫時未有安排，等公司安排囉。（自己心唔心急拍劇？）拍劇我都鍾意嘅，但坦白講，做主持我係得心應手一啲，但如果公司真係可以安排我拍劇機會，我一定會好好把握，發揮得更加好。（會否自己主動爭取機會？）工作方面我一向都係等公司安排畀我嘅，所以無話特別執著或想要啲咩，相信公司自有安排。（現在佛系？）正所謂『無意於得，無所於失』。」