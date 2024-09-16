你看不到的《香港小姐2024》　亞軍梁嘉莹家姐曝光靚爆全場

撰文：林迅景
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《2024年香港小姐競選》圓滿結束！最後由2號倪樂琳（Ellyn）大熱勝出，奪得冠軍，11號梁嘉莹（Emily）當選亞軍，4號楊梓瑤（Amina）以黑馬姿態奪得季軍。賽果雖然並不全由大熱人選包辦，但總算符合大眾預期。節目亦是笑中有淚，有感人位也有驚喜！每年競選節目過後都是傳媒訪問時間，這段時間亦是重點之一。事關每論當選的或是落選的佳麗都會真情流露，例如選前被批「廣東話講得唔正」的陳甜甜，受訪時就流出悔恨的淚水，哭成淚人，真是我見猶憐。

攝影：陳順禎、葉志明

《2024年香港小姐競選》三甲，冠軍倪樂琳，亞軍梁嘉莹，季軍楊梓瑤。（資料圖片）

香港小姐2024｜倪樂琳奪冠軍、梁嘉莹楊梓瑤奪亞季軍

《2024年香港小姐競選》紅地氈環節，總經理曾志偉影完相後即時走去睇贊助商的展櫃。睇嚟相當重視。（資料圖片）
《2024年香港小姐競選》紅地氈環節，總經理曾志偉影完相後即時走去睇贊助商的展櫃。睇嚟相當重視。（資料圖片）

香港小姐2024｜呢兩位「愛回家小花」紅地氈KO郭珮文　成最強身材

行紅地氈，打卡是基本吧。邵初真係好腰力！（資料圖片）
打卡之餘，又可以好似王敏慈同王怡然selfie吓又得。（資料圖片）

香港小姐2024｜王敏慈內地返港　王怡然上藝班為拍劇鋪路？

司儀工作唔簡單，每一part都要對稿。（資料圖片）
睇得出今年佳麗們感情好好。（資料圖片）
程姜月大熱倒灶。（資料圖片）
陳甜甜喊得好勁，原來係話自己廣東話講得唔好。不過，陳甜甜原本係完全唔識講，幾個月就練到咁，已經好叻女啦！（資料圖片）
程姜月攬住PR姐姐講多謝。（資料圖片）
程姜月（資料圖片）
陳甜甜喊到個妝溶晒咁濟。（資料圖片）
成晚都要着住對高跟鞋唔簡單，有機會就梗係坐吓啦。（資料圖片）
陳法蓉恭喜梁嘉莹（Emily）當選亞軍。（資料圖片）
178cm嘅季軍楊梓瑤（Amina）。（資料圖片）

香港小姐2024｜季軍楊梓瑤「雙餸飯有楊枝甘露」　原來專登咁講？

高海寧和梁嘉莹（Emily），楊梓瑤（Amina）。（資料圖片）
吳芷靖。（資料圖片）
樂易玲（樂小姐）、何小慧和麥美恩講緊咩呢？（資料圖片）
樂易玲（樂小姐）和麥美恩。（資料圖片）
佳麗嘅家人、朋友們到場支持。（資料圖片）
大家都「喊到豬頭」咁，互相幫大家抹眼淚。（資料圖片）

香港小姐2024決賽｜10號吳芷靖才藝表演嚴重失手　成把劍飛咗落地

大家都「喊到豬頭」咁，互相幫大家抹眼淚。（資料圖片）
真係好好感情。（資料圖片）
陳甜甜，程姜月。（資料圖片）
王汛文，俞可程。（資料圖片）
佳麗們好好感情。（資料圖片）
佳麗們好好感情。（資料圖片）
盧凱怡都係熱門，可惜。（資料圖片）
佳麗們感情好唔好，就係睇有冇呢啲畫面。（資料圖片）
亞軍梁嘉莹（Emily）和家姐。原來都好靚！（資料圖片）
舊年冇機會，鄧凱文今年就有得坐啦。（資料圖片）
季軍楊梓瑤（Amina）和家人。（資料圖片）
錢小豪兒子錢景峰負責是次節目部分武打場面。（資料圖片）
何小慧好上心，賽後安慰落選佳麗。（資料圖片）
《2024年度香港小姐競選》友誼小姐王汛文。
《2024年度香港小姐競選》友誼小姐王汛文。
《2024年度香港小姐競選》季軍楊梓瑤。
《2024年度香港小姐競選》季軍楊梓瑤。
《2024年度香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐梁嘉莹。

梁嘉莹香港小姐2024奪亞！擁地獄級歌喉　樣貌身材完美自信皮膚黑

《2024年度香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐梁嘉莹。
《2024年度香港小姐競選》冠軍倪樂琳。
《2024年度香港小姐競選》冠軍倪樂琳。
《2024年度香港小姐競選》冠軍倪樂琳。
《2024年度香港小姐競選》季軍楊梓瑤。
《2024年度香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐梁嘉莹。
《2024年度香港小姐競選》冠軍倪樂琳。
《2024年度香港小姐競選》冠亞季軍，冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤。（資料圖片）
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