你看不到的《香港小姐2024》　亞軍梁嘉莹家姐曝光靚爆全場

《2024年香港小姐競選》圓滿結束！最後由2號倪樂琳（Ellyn）大熱勝出，奪得冠軍，11號梁嘉莹（Emily）當選亞軍，4號楊梓瑤（Amina）以黑馬姿態奪得季軍。賽果雖然並不全由大熱人選包辦，但總算符合大眾預期。節目亦是笑中有淚，有感人位也有驚喜！每年競選節目過後都是傳媒訪問時間，這段時間亦是重點之一。事關每論當選的或是落選的佳麗都會真情流露，例如選前被批「廣東話講得唔正」的陳甜甜，受訪時就流出悔恨的淚水，哭成淚人，真是我見猶憐。
攝影：陳順禎、葉志明
《2024年香港小姐競選》三甲，冠軍倪樂琳，亞軍梁嘉莹，季軍楊梓瑤。（資料圖片）
香港小姐2024｜倪樂琳奪冠軍、梁嘉莹楊梓瑤奪亞季軍
《2024年香港小姐競選》紅地氈環節，總經理曾志偉影完相後即時走去睇贊助商的展櫃。睇嚟相當重視。（資料圖片） 《2024年香港小姐競選》紅地氈環節，總經理曾志偉影完相後即時走去睇贊助商的展櫃。睇嚟相當重視。（資料圖片）
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梁嘉莹香港小姐2024奪亞！擁地獄級歌喉 樣貌身材完美自信皮膚黑
《2024年度香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐梁嘉莹。 《2024年度香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐梁嘉莹。 《2024年度香港小姐競選》冠亞季軍，冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤。（資料圖片）